Инцидент произошел, когда китайский флот проводил учения возле острова Окинава - другого места в океане не нашлось.

Напряженность в китайско-японских отношениях растет, и две страны постепенно приближаются к грани военного конфликта. О новом инциденте в этом контексте сообщает Bloomberg.

В последние недели и без того непростые отношения двух стран ухудшились после того, как в ноябре новый премьер-министр Японии Санаэ Такаичи озвучила тезис о том, что Токио может развернуть свои войска вместе с другими странами в случае нападения Китая на Тайвань.

Пекин обвинил Такаичи во вмешательстве во внутренние дела Китая и применил экономические и дипломатические меры в ответ, требуя от нее отказа от своих заявлений. Премьер-министр Японии отказалась отозвать свои комментарии, утверждая, что позиция Японии не изменилась, что оставило обе стороны в дипломатическом тупике.

Однако в субботу произошел уже военный инцидент. Как рассказал министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, два японских истребителя F-15 были подняты в воздух и направлены в район нейтральных вод возле японского острова Окинава. Их задачей было проверить, не зашли ли китайские самолеты, запущенные с авианосца, в воздушное пространство Японии.

Во время выполнения этой миссии китайский истребитель J-15 направил на них свой радар нацеливания оружия.

"Это чрезвычайно прискорбно. Мы выразили решительный протест Китаю и требуем принять меры для предотвращения повторения таких действий. Мы отреагируем спокойно и твердо", - прокомментировала этот инцидент премьер-министр Японии.

Зато Министерство иностранных дел Китая обвинило Японию во лжи и попытке "нагнетать напряженность и ввести в заблуждение международное сообщество".

"Китай не принимает так называемый протест японской стороны и сразу же отклонил его, а также подал встречные протесты", - говорится в заявлении министерства.

Представитель ВМС Китая заявил, что самолеты Сил самообороны Японии неоднократно приближались к району военных учений ВМС Китая и прерывали их, что серьезно угрожало безопасности.

Военные провокации Китая

Несмотря на заявления Китая о том, что это Япония его якобы провоцирует, существует долгая история агрессивных действий Китая на море в отношении своих соседей и других стран.

Как писал УНИАН, китайский флот регулярно устраивает военные учения вокруг Тайваня, показательно отрабатывая сценарии морской и воздушной блокады острова.

Кроме того, Китай ведет необъявленную гибридную войну против Филиппин, строя насыпные острова в спорных водах и атакуя неогневыми средствами филиппинские рыболовные суда.

А в мае прошлого года китайский истребитель атаковал австралийский вертолет тепловыми ловушками, когда тот патрулировал акваторию возле КНДР в рамках мониторинговой миссии ООН.

