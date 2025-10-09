По словам Трампа, Израиль отведет свои войска к согласованной линии.

Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана по Газе. Об этом объявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

"Я с большой гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана", – сообщил он в своей соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, это означает, что все заложники будут освобождены "очень скоро". Кроме того, Израиль отведет свои войска к согласованной линии. Трамп утверждает, что это станет первым шагом к "прочному, длительному и вечному миру".

"Ко всем сторонам будут относиться справедливо. Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и Соединенных Штатов Америки, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали с нами, чтобы сделать возможным это историческое и беспрецедентное событие", – добавил президент США.

The Times of Israel сообщает, что ХАМАС отпустит живых заложников в эту субботу.

Несколько дней назад Израиль согласился на временную паузу в атаках на Газу. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху тогда говорил, что у ХАМАС есть несколько дней на переговоры по заложникам. При этом он акцентировал, что Израиль может добиться освобождения заложников без вывода своих войск из Газы.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что если ХАМАС откажется от предложенного им мирного плана, то группировке грозит "полное уничтожение".

