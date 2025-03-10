Переговоры в Саудовской Аравии могут стать последним шансом для Украины, - The Economist

Если эти переговоры в Джидде потерпят крах, Украина вряд ли получит другой шанс.

Соединенные Штаты и Украина готовятся к напряженным переговорам в Джидде (Саудовская Аравия), которые состоятся через десять дней после эмоциональной сцены в Овальном кабинете, когда Украина почувствовала на себе гнев Дональда Трампа, пишет The Economist.

Наступает момент истины: станут ли переговоры в Джидде 11 марта началом урегулирования, или же еще одним этапом дипломатического давления? Американская сторона заявляет, что главной целью встречи является создание "основ для мирного соглашения и начального прекращения огня".

В то же время в Киеве опасаются, что это может быть тактикой затягивания или попыткой Трампа добиться уступок, выгодных России. Тем более, что встреча происходит в условиях усиленного военного давления со стороны Москвы: украинские города подвергаются обстрелам беспилотниками и ракетами, а российские и северокорейские войска продолжают наступательные действия в Курской области анклаве внутри России, захваченном Украиной в прошлом году.

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В переговорах принимают участие влиятельные представители обеих сторон. Американскую делегацию возглавят госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Волц, однако ключевую роль может сыграть Стив Уиткофф - доверенное лицо Трампа, который недавно встречался с Владимиром Путиным. С украинской стороны переговоры возглавит Андрей Ермак, ближайший советник Владимира Зеленского, вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой, министром обороны Рустемом Умеровым и военным помощником Павлом Палисой. Однако у Трампа скептически относятся к Ермаку, что может осложнить диалог. При этом Зеленский в это время будет находиться в Эр-Рияде, что Киев объясняет случайным стечением обстоятельств.

Ставки сторон

Украина координирует свои переговорные позиции с Францией и Великобританией, которые выступают посредниками между Белым домом и Киевом. Одна из ключевых целей - заключение соглашения о совместной разработке полезных ископаемых с США. Также 7 марта Зеленский предложил прекращение огня в воздухе и на море, чтобы заставить Россию отвечать на эти инициативы. Западные чиновники надеются, что такие шаги создадут впечатление, что Киев готов к сотрудничеству с администрацией Трампа. Если же Москва отвергнет эти предложения, Вашингтон будет вынужден действовать более жестко в отношении Путина. Однако непонятно, какие именно условия Трамп готов выдвинуть в Саудовской Аравии.

Украина будет настаивать, что любое соглашение, которое ограничивает ее право на перевооружение, признает оккупированные территории российскими или вмешивается во внутренние дела страны (например, через требование проведения выборов во время военного положения), является неприемлемым.

Кроме того, Киев может продолжить требовать гарантий безопасности от США, хотя пока Вашингтон не демонстрирует готовности к таким обязательствам. Великобритания и Франция предлагают, чтобы США оказали поддержку европейским миротворцам в случае прекращения огня, но пока никаких конкретных обещаний не было. Более того, на прошлой неделе США ограничили обмен разведданными с Украиной, что еще больше усложняет ее военное положение.

Чего хочет Россия? Некоторые источники утверждают, что Путин может согласиться на перемирие при определенных условиях. Однако другие эксперты считают это дипломатическим маневром. По словам высокопоставленного источника, близкого к Кремлю, Москва требует от Киева провозглашения нейтралитета и отказа от иностранных миротворцев.

Такой сценарий для Украины неприемлем, по крайней мере до начала полноценных переговоров. Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по Украине, убежден, что Россия отвергнет любое перемирие:

"Они скажут: мы не можем на это согласиться, а давайте сделаем что-то другое. Путин достаточно умен, чтобы просто не сказать "нет".

Украинский дипломат добавил, что США и Россия применяют тактику постепенного выдвижения требований, заставляя Киев постепенно идти на уступки.

"На коротком поводке"

Любое долговременное мирное соглашение потребует сильного давления со стороны США на Кремль. 7 марта Трамп угрожал России новыми санкциями, но в то же время выражал симпатию Путину:

"Мне, откровенно говоря, становится труднее иметь дело с Украиной... С точки зрения достижения окончательного урегулирования, возможно, будет легче иметь дело с Россией".

Волкер комментирует: "Трамп пытается держать Украину на коротком поводке, потому что он хочет, чтобы они приняли любой мир, который он может получить... украинцы являются препятствием, потому что они не сдаются".

Несмотря на все, высокопоставленный украинский силовик убежден, что США не планируют полностью выйти из поддержки Украины и Европы:

"Надеюсь, что как только мы достигнем перемирия, мы снова станем на более рациональный путь".

Однако не все разделяют этот оптимизм. Некоторые аналитики опасаются, что провал переговоров может привести к усилению давления со стороны Вашингтона. Один из украинских чиновников предостерегает, что такая политика может оставить Украину в "серой зоне", заставляя ее применять более жесткую военную тактику для выживания. Уже сейчас, подчеркивает он, переговоры зависят от сильных личностей, цитируя украинскую пословицу: "Яке їхало, таке й здибало".

Собеседник отмечает, что ставки переговоров во вторник не могли быть выше. Если они потерпят крах, Украина вряд ли получит другой шанс:

"Американцы навяжут нам то, что они и Россия решат".

Переговоры Украины и США в Джидде

По данным The Times, Великобритания консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США, чтобы не допустить повторения катастрофической ссоры Зеленского и Трампа.

Также СМИ сообщали, что Украина на переговорах в Саудовской Аравии попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку.

Киев намерен предложить частичное прекращение огня с Россией в отношении дальних беспилотников и ракетных ударов и боевых операций в Черном море в надежде, что это заставит Вашингтон отменить свое решение о замораживании обмена разведданными и поставок оружия.

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