Трамп не определился с конкретными условиями для возобновления помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп, возможно, хочет большего, чем подписание соглашения о полезных ископаемых, чтобы возобновить военную помощь и предоставление разведданных Украине. При этом, как пишет CBS News, его конкретные условия для возобновления помощи все еще не определены.

"Дипломатические источники сообщили CBS в воскресенье, что нет никаких признаков того, что американская помощь будет возобновлена", - пишет издание.

Посланник США по Украине Кит Келлогг ранее отметил, что помощь США не прекращена, а приостановлена, однако лично ему неизвестно, от чего будет зависеть решение о ее возобновлении.

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Госсекретарь Марко Рубио встретится с украинскими официальными лицами на этой неделе в Джидде (Саудовская Аравия). Советник по национальной безопасности Майк Уолтц сделал в пятницу в Овальном кабинете заявление, которое вызвало ожидания, что он обсудит не только возобновление сделки по минералам, но и попытается добиться прекращения огня и "принести мир домой". Друг Трампа и посланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф отдельно объявил, что войдет в состав команды.

Президента Украины Владимира Зеленского не будет на этой встрече, хотя он посетит Саудовскую Аравию в понедельник. Украинская делегация будет включать главу Офиса президента Андрея Ермака, а также министра иностранных дел Андрея Сибигу, министра обороны Рустема Умерова и заместителя главы администрации президента Павла Палису.

"Тот факт, что они приехали сюда на высоком уровне, является для нас хорошим признаком того, что они хотят сесть за стол переговоров и готовы двигаться вперед", - сказал журналистам в воскресенье высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Помощь США Украине

NBC News писало, что подписанного соглашения по полезным ископаемым между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными с Украиной. Он хочет от президента Украины Владимира Зеленского готовности пойти на уступки, в том числе территориальные. Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги к выборам в Украине и, возможно, к уходу с поста лидера своей страны

Также СМИ сообщали что Украина на переговорах в Саудовской Аравии попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку. и с этой целью намерена предложить частичное прекращение огня с Россией.

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