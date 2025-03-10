Британия стремится не допустить новой ссоры Зеленского и Трампа.

Великобритания консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с Соединенными Штатами в Саудовской Аравии. Как пишет The Times, в выходные советник британского премьера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл отправился в Украину, чтобы предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому инструкции с целью избежать повторения катастрофической ссоры в Овальном кабинете с Дональдом Трампом.

"Предполагается, что Пауэлл посоветовал Зеленскому дать понять, что он реагирует на просьбы американцев, чтобы подчеркнуть Трампу, что Россия является главным препятствием на пути к миру", - пишет издание.

Премьер-министр Британии кир Стармер также пытается убедить Трампа возобновить обмен разведданными с Украиной после того, как на прошлой неделе он был резко прекращен, что может помешать Киеву защитить свои города от российских ударов.

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"Британия надеется, что Трампа удастся убедить отменить свое решение об обмене разведданными, которое считается более срочным и выполнимым, чем возобновление военной помощи, которую США также приостановили", - пишет The Times.

Отмечается, что в выходные Стармер говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который на этой неделе посетит Вашингтон, о необходимости возобновить обмен разведданными с Киевом. Пауэлл также настаивал на этом перед Майком Уолтцем, советником Трампа по национальной безопасности.

В понедельник президент Украины прилетит в Саудовскую Аравию, где встретится с лидером этой страны Мухаммедом бин Салманом перед переговорами между украинскими и американскими официальными лицами. Сам Зеленский не будет присутствовать на переговорах, но его глава администрации Андрей Ермак войдет в состав украинской делегации. При этом Великобритания не будет участвовать в переговорах, а британские чиновники отправятся в Саудовскую Аравию только по просьбе Украины.

Переговоры в Саудовской Аравии

Во вторник в городе Джидда должны пройти переговоры между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки, направленные на обсуждение путей достижения мира в Украине и восстановления поддержки со стороны США

Ранее Reuters писало, что США используют встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии для того, чтобы определить, готов ли Киев пойти на уступки России.

Также президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Вашингтон "почти" возобновил обмен разведывательной информацией с Украиной и ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров.

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