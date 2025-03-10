Вашингтон хочет знать, готов ли Киев к "реальному миру".

Американская сторона использует встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии для того, чтобы определить, готов ли Киев пойти на уступки России.

Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на слова двух американских чиновников. Также Соединенные Штаты Америки хотят выяснить, серьезно ли Украина настроена на улучшение связей с новой администрацией Белого дома после скандальной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского:

"Нельзя говорить "я хочу мира" и "я отказываюсь идти на компромиссы". Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реальном мире. Если они заинтересованы только в границах 2014 или 2022 года, это о чем-то говорит".

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, во вторник в городе Джидда должны пройти переговоры между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки, направленные на обсуждение путей достижения мира в Украине и восстановления поддержки со стороны США. Известно, что государственный секретарь Марко Рубио уже вылетел в страну.

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Украину на переговорах будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель председателя ОП Павел Палиса.

Напомним, ранее США остановили всю военную помощь и обмен разведывательной информацией с Украиной. Сообщалось, что возобновить поставки могут только после того, как Киев продемонстрирует, что "хочет мира".

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