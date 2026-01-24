Украина и РФ не приблизились к компромиссу во время переговоров в Абу-Даби, - Reuters

Донецкая область остается камнем преткновения. Никаких признаков уступок со стороны Киева или Москвы не зафиксировано.

Украинская и российская делегации возобновили мирные переговоры в Абу-Даби в пятницу, но никаких признаков компромисса не зафиксировано. Главное расхождение - территория Донецкой области - остается непримиримым, пишет Reuters.

Москва настаивает на передаче Украине всей восточной промышленной зоны Донбасса как условия прекращения войны, начатой в феврале 2022 года. Киев отказывается делать какие-либо территориальные уступки, аргументируя это тем, что Россия не смогла захватить эти земли за четыре года боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальный спор был центральным вопросом переговоров с участием американских посредников, и подчеркнул:

"Самое главное, чтобы Россия была готова прекратить эту войну, которую она же начала".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что на встрече обсуждались параметры прекращения войны и дальнейшая логика переговорного процесса.

Переговоры проходят на фоне усиления авиаударов России по энергетической инфраструктуре Украины, что привело к масштабным отключениям электроэнергии и отопления в крупных городах, включая Киев.

"Формула Анкориджа"

Кремль продолжает настаивать на отдаче Киевом контролируемых территорий Донбасса - около 5 тыс. кв. км - и рассматривает использование замороженных в США активов на сумму около 5 млрд долларов для финансирования своей оккупации. Украинская сторона отвергает такие предложения, называя их "бессмыслицей".

Источники сообщают, что Москва настаивает на формуле, согласованной якобы между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на саммите в Аляске в прошлом году, которая предусматривает передачу России всего Донбасса и замораживание линий фронта на юге и востоке.

Мирные переговоры в Абу-Даби

Вчера в Абу-Даби стартовал первый день мирных переговоров. Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что в Абу-Даби стороны переговоров обсуждали параметры завершения войны в Украине и дальнейшую логику переговорного процесса.

Сегодня переговоры продолжились. Ожидается, что стороны продолжат обсуждение главных тем встречи, в частности буферные зоны и механизмы контроля. Детали переговоров не разглашаются, поскольку встреча проходит за закрытыми дверями.

