Несмотря на ожидания, президенты США и РФ во время разговора не пришли к согласию относительно конкретных шагов по полному прекращению огня в Украине.

Накануне президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. Несмотря на ожидания, стороны не пришли к согласию относительно конкретных шагов по полному прекращению огня в Украине.

Ряд западных СМИ отмечает, что Путин пока не готов идти на переговоры по Украине. В частности, The New York Times пишет, что Путин отказался от идеи Трампа о 30-дневном прекращении огня. А журналисты Financial Times отмечают, что мирные планы Трампа терпят крах, ведь США ведут переговоры сами с собой.

Как Украине относиться к результату переговоров между Трампом и Путиным и какие последствия они будут иметь, УНИАН спросил у политолога, преподавателя КНУ им. Тараса Шевченко Петра Олещука.

Видео дня

В западной прессе вышел ряд текстов, которые свидетельствуют, что Путин отказался от предложения Трампа. Что думаете вы?

По-сути, так оно и есть. Предложение Трампа было четкое и однозначное - он предлагал прекратить огонь на 30 дней. А после завершения разговора, что бы там Путин и Трамп не утверждали - они объявили совсем о другом. Прекращение огня в контексте ударов по энергетической инфраструктуре и планирование остановки огня в Черном море. Но не более того.

Сам разговор между Трампом и Путиным, как заявлялось, длился около двух с половиной часов. Может ли это свидетельствовать о том, что определенных договоренностей все же удалось достичь. Но пока их надо согласовать перед официальным объявлением?

Такой вариант вполне возможен. Но то, о чем было заявлено - оно слишком абстрактное и не соответствует масштабам этого разговора. То есть, если бы какие-то договоренности были - надо было заявить хотя бы что-то масштабное. Но очевидно, что они ничего такого не смогли заявить. И свидетельством этого является объявление хоккейного матча между США и Россией. Это явно не соответствует масштабам такого разговора. Поэтому не похоже на то, что какие-то договоренности все же были достигнуты.

Вы упомянули о вопросе прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Вчера Зеленский заявил, что Украина готова пойти на такое решение. Впрочем, в контексте постоянных ударов по российским НПЗ интересно, кто от этой договоренности будет в большем выигрыше?

В последнее время это решение может быть даже больше выгодно именно России. Потому что мы видим, как успешно работают санкции СБУ. Как чуть ли не ежедневно наносятся удары по российским НПЗ. Это большие расходы для России. К тому же не факт, что все это они смогут быстро восстановить.

То же самое можно сказать и о безопасности в море. Все видели эффективность украинских надводных дронов. Благодаря этому Украина смогла существенно отодвинуть российский Черноморский флот.

Поэтому я считаю, что России это может быть даже более выгодно. Ведь они уже неоднократно наносили удары по украинской энергетике. И смогли много объектов наших уничтожить, в частности это касается газовой инфраструктуры. А теперь для них это остается достаточно серьезной проблемой.

Другой вопрос, насколько они готовы придерживаться этого. Ведь мы помним, как работало так называемое "Зерновое перемирие" - Россия все равно наносила удары по соответствующим объектам.

Но обобщая, вся эта история с прекращением огня по энергетике - это в первую очередь о необходимости показать, что Трамп и Путин до чего-то таки договорились. Хотя это и выгодно Кремлю.

Но Россия сейчас подает это решение как очередной "шаг доброй воли". Мол, они идут на уступки Украине.

Да, это правда. Но они всегда все будут подавать таким образом. Впрочем, все видят, чьи НПЗ сейчас горят.

После переговоров стороны также заявили о планах создать "экспертные" группы между Россией и США по мирному урегулированию в Украине. Что это означает? И почему там, собственно, нет украинской стороны? Ведь выглядит так, будто концепция "ничего об Украине без Украины" уже окончательно похоронена...

От этой концепции отказалась администрация Трампа едва ли не с самого начала. Но в контексте этих экспертных групп, я думаю, что переговоры между ними будут скорее касаться не завершения войны, а перезагрузки отношений с Россией. О чем они постоянно и говорят.

Зато вопрос войны в Украине - он более сопутствующий, дополнительный. Другой вопрос, что такой подход, при котором Украину ставят перед фактом о договоренностях, он в Украине и Европе воспринимается негативно. Ведь Европа по большому счету из этих процессов исключается.

А может ли в таком случае Украина "стать в позу" и отказаться от тех решений, которых достигнут США и Россия?

Да, это возможно, если будут какие-то решения, которые посягают на суверенитет Украины. Ведь с одной стороны, это важный вопрос сотрудничества с США. А с другой стороны, это большие риски для будущего Украины. И опять же здесь очень важна позиция Европы. Ведь от нее также многое будет зависеть.

Среди заявлений после переговоров также прозвучала общая мысль о том, что Иран никогда не должен иметь возможность уничтожить Израиль. Может ли это означать, что Украина стала разменной монетой в контексте более глобального соглашения?

Да, очень похоже на это. Ведь для Трампа, очевидно, этот вопрос является наиболее важным, значимым. И, понимая это, Путин сам предлагает Трампу свое влияние на Иран в качестве аргумента. Что, например, Трамп идет на определенные уступки по Украине. А Путин, соответственно, обеспечивает переговоры с Ираном и какие-то договоренности.

То есть мы можем прийти к выводу, что Трамп отказывается от своей идеи "мира через силу", оказывая давление, в том числе, и на Россию?

Пока что он прямо об этом не утверждает. Трамп пытается сохранить хорошее лицо при плохой игре. Он продолжает рассказывать, как все прекрасно, как Путин его уважает. Но факты говорят об обратном. Очевидно, что Трамп пока не готов менять свои подходы. Он не демонстрирует соответствующей решимости и силы.

справка Петр Олещук политолог, доктор політических наук Петр Олещук – политолог, доктор политических наук. В 2006 году окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2008 года Олещук работает преподавателем. Является автором более 50 научных работ, среди которых - изданная в 2018 монография "Новейшие политические технологии информационного влияния", а также международные научные публикации. С 2006 года в качестве политического консультанта Олещук неоднократно принимал участие в избирательных кампаниях.

Вас также могут заинтересовать новости: