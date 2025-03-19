В то же время в Белом доме говорят, что Трамп продолжает курс на достижение внешнеполитических целей, даже если это займет больше времени.

Во время разговора с правителем России Владимиром Путиным во вторник Дональд Трамп продемонстрировал уверенность, что процесс установления мира в Украине продолжается "в полную силу". Но положительная оценка этого разговора противоречит реальности, пишет Financial Times.

"Уступки без уступок"

Во время беседы Путин отверг требование Трампа о полном прекращении огня, о котором США договорились с Украиной на прошлой неделе, согласившись лишь на "ограниченное перемирие" по атакам на энергетические и инфраструктурные объекты.

Результаты этого разговора - второго после возвращения Трампа в должность - показали, что ему трудно реализовать свое видение быстрого мира в Украине в виде соглашения, которое было бы приемлемо как для Москвы, так и для Киева.

Видео дня

Трамп, который неоднократно называл себя "агентом глобального мира" во время прошлогодней президентской кампании в США, сейчас пытается выполнить свои обещания по Украине.

Разговор с Путиным состоялся всего через несколько часов после того, как было сорвано соглашение о прекращении огня в Газе, заключенное между Израилем и ХАМАС. Возобновление конфликта в Газе произошло сразу после того, как США нанесли авиаудары по объектам хуситов в Йемене и сделали несколько предупреждений сторонникам группировки в Иране.

"Дональд Трамп не сможет примирить представление о себе как о замечательном переговорщике с мрачными реалиями этих конфликтов. Личность, которая в мире Трампа играет такую центральную роль во всем, не работает", - отметил Аарон Дэвид Миллер, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Разговор с Путиным также показал, насколько эффективной была кампания Трампа давления на Киев в течение последнего месяца, включая публичные упреки украинскому президенту Владимиру Зеленскому в Белом доме, что не принесло существенных рычагов воздействия на Москву.

Фиона Хилл, бывший старший директор по вопросам России в Совете национальной безопасности США во время первого срока Трампа отмечает:

"Путин сумел сделать небольшую уступку Трампу, на самом деле ни в чем не уступая. Путин ничего не сдвинул, и США повсюду ведут переговоры сами с собой. Он хочет выиграть войну".

Согласно сообщению Кремля, Путин не отказался ни от одного из своих жестких требований прекратить войну. Согласие российского президента временно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру и работу над соглашением о морской безопасности в Черном море предусматривает возвращение к соглашениям, заключенным Москвой ранее во время конфликта.

"Результат не удивляет"

Трамп пытался достичь быстрого соглашения, что подбодрило Путина, сказал Александр Габуев, директор Евразийского центра Карнеги России в Берлине. Эксперт добавил:

"Трамп сделал очень мало для создания рычагов влияния на Россию, но оказал большое давление на Украину. Результат не должен удивлять".

В вечернем интервью после разговора с Путиным Трамп признал трудности в переговорах.

"Прямо сейчас у вас есть много оружия, нацеленного друг на друга. И прекращение огня, не продвигаясь немного дальше, было бы жестким. Россия имеет преимущество, как вы знаете", - сказал Трамп.

Высшие должностные лица президента и его главные сторонники на Капитолийском холме настаивают на том, что он продолжает свой курс на достижение внешнеполитических целей, даже если это займет больше времени, чем он обещал во время предвыборной кампании.

"Президент Трамп доказывает, что он президент, который говорит то, что имеет в виду, и имеет в виду то, что говорит. Он доведет эту войну, которая длится уже более трех лет, до завершения", - написал спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.

"Трамп нетерпелив"

Но некоторые критики утверждают, что в подходе Трампа к иностранным делам есть серьезный недостаток, который проявляется из-за его неспособности понять сложность вовлеченных игроков и веру в то, что он может быстро изменить ситуацию на месте.

"Переговоры о прекращении войн чрезвычайно сложные и изнурительные - это требует огромного терпения и креативности, чтобы найти относительно приемлемые предложения", - сказал Макс Бергманн, директор по Европе, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований.

Он также добавил:

"Администрация Трампа выглядит нетерпеливой, когда речь идет об Украине, и, кажется, просто хочет уйти от конфликта".

Бывший высокопоставленный чиновник Госдепа отметил в комментарии изданию, что Трамп "больше обеспокоен тем, чтобы оттолкнуть наших союзников и партнеров, и это означает, что мы имеем меньше власти в мире". "И если у нас будет меньше власти в мире, то мы не сможем заключать такие соглашения, которые он хотел бы видеть", - сказал собеседник.

"Каково бы ни было представление президента Трампа о концерте великих держав в XIX веке, он доказывает пределы своего влияния, наказывая друзей и вознаграждая врагов во все более отчаянных усилиях достичь быстрых побед", - сказала Кори Шейк, директор отдела внешней политики и оборонных исследований правого Американского института предпринимательства.

Позиция Трампа также подчеркнула жесткую позицию Путина относительно войны, говорят аналитики.

"Путин ждал, произойдут ли серьезные изменения. Он думал, что европейцы, вероятно, уступят, или Украина распадется. Зато произошло так, что США внезапно и довольно резко изменили сторону", - сказал Хилл.

Бергманн волнуется относительно дальнейших уступок Трампа Путину для достижения окончательного соглашения:

"Любое прекращение огня, которое приведет к прекращению США поставок оружия в Украину, является огромной победой для Путина, потому что Китай, Северная Корея и Иран не прекращают своей поддержки (России - УНИАН)".

Разговор Трампа и Путина - главные новости

Как сообщал УНИАН, после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Путиным обе стороны выпустили заявления.

В Кремле заявили, что Путин потребовал полного прекращения военной помощи и предоставления разведданных Киеву, назвав это "ключевым условием" для начала мирного урегулирования.

Впоследствии Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг заявление российской стороны о том, что Путин во время телефонного разговора требовал полного прекращения военной помощи и предоставления разведданных Украине.

Как пишет NYT, правитель России Владимир Путин во вторник впервые согласился на "ограниченное" прекращение огня, которое будет касаться ударов по энергетической инфраструктуре, пока Украина сделает то же самое. Впрочем, он отказался от полноценного перемирия на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: