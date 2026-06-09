Это проблема Путина, а не США: американский дипломат назвал приоритеты

Украина не проигрывает в войне, а Россия не побеждает, и такая ситуация означает поражение для обеих сторон.

Российскому диктатору Владимиру Путину будет сложно объяснить своим гражданам, почему после больших потерь война против Украины не закончилась победой.

Такое мнение LIGA.net высказал Стивен Биган, который был заместителем госсекретаря США при первом президентстве Дональда Трампа. "Для России не победить – это проиграть. Для Украины это не так. Для Украины не проиграть – это победить", – сказал он.

Экс-чиновник добавил, что произошел сдвиг в том, как воспринимают войну в РФ и Украине, а также в том, как войну воспринимают за пределами Украины.

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Дипломат считает, что "украинцы не проигрывают, и поэтому они чувствуют, что побеждают", в то же время в РФ наоборот – россияне "не побеждают, и они чувствуют, что проигрывают".

Биган считает, что такая ситуация, среди прочего, может стать фактором в переговорах.

"Это вызывает вопрос: Путин так много потерял в этой войне, что то, как он может вернуться к своему народу без победы, – это проблема, которую ему придется решать. Но это не наша проблема. Это его проблема. Наш вызов, вызов Украины – победить Россию и завершить войну на условиях, приемлемых для Украины", – заявил дипломат.

Переговоры о прекращении войны

4 июня госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что военным путем РФ никогда не достигнет намеченных целей в Украине, поэтому их достижение она требует на переговорах.

А в мае Рубио говорил, что переговоры о завершении войны были безрезультатными, но США готовы сделать все возможное, чтобы война в Украине закончилась.

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