В администрации Трампа царят "хаос и невежество", из-за чего политику США в отношении РФ бросает из крайности в крайность, пишет издание.

Срок ультиматума, выдвинутого Дональдом Трампом Кремлю, истек. Но вместо обещанных санкций против Москвы Белый дом анонсировал встречу лидеров США и РФ на Аляске. Это стало следствием атмосферы "хаоса и невежества", царящей в администрации Трампа, пишет The Economist.

Саммит на Аляске вместо сокрушительных санкций - это однозначный триумф Путина, считает автор публикации. Вместе с тем журналист констатировал, что мирный процесс, вероятно, все же сдвинулся с места.

"The Economist узнал, что Путин предложил ограниченное прекращение огня в воздухе и на море перед саммитом. Источники говорят, что возможен еще более драматический прорыв, когда будет заключен широкий набор соглашений, которые очертят, как в конце концов может выглядеть замораживание конфликта. Однако между позициями Украины, России и Америки остается значительное расстояние, а также сомнения относительно истинных намерений Путина", - говорится в публикации.

Журналисты предполагают, что сейчас существует несколько различных документов с предложениями мирного соглашения, что и вызывает определенную путаницу, когда различные части этих отдельных предложений утекают в прессу.

По данным The Economist, до визита Стива Уиткоффа в Москву между Украиной и Россией продолжался ежедневный обмен проектами документов. Один из них среди прочего предусматривал прекращение боевых действий на текущей линии соприкосновения без признания российского суверенитета над оккупированными территориями и с некоторыми обоюдными ограничениями на численность вооруженных сил. В этом документе членство Украины в НАТО исключалось, но оставалось доступным членство в Европейском Союзе.

Однако переговоры Уиткоффа с Путиным перечеркнули эти предложения. По данным The Economist, во время трехчасовой встречи с российским диктатором американский посланник предложил реинтеграцию России в мировую экономику, включая отмену санкций и прекращение ограничений на торговлю углеводородами. Взамен Путин якобы предложил прекратить боевые действия при условии, что Украина добровольно отступит к административным границам Донецкой и Луганской областей.

Как отмечают авторы публикации, пока непонятно, согласовывал ли Виткофф свои предложения с украинцами, или хотя бы со всеми ключевыми фигурами в Белом доме. Один осведомленный источник, с которым общался автор публикации, назвал этот процесс "дерьмовым шоу".

Как отмечает автор статьи, внутри администрации Трампа идет постоянная борьба между условно пророссийской группой Уиткоффа и условно проукраинской группой Кита Келлога. Как следствие, политику администрации Трампа в отношении войны в Украине определяют не только военные реалии, но также "хаос, невежество и столкновение самолюбия" в Белом доме, пишет The Economist.

Если сначала Трамп больше прислушивался к пророссийской группе, то в последнее время склонился к проукраинской. Украинский источник заявил журналистам, что последние американские предложения, похоже, являются гибридом видения ситуации обоих лагерей.

Переговоры России и США

Как писал УНИАН, в пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что удалось согласовать время и место его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Саммит должен состояться в следующую пятницу на Аляске.

Большинство обозревателей оценили это как очень плохой сигнал для Украины, особенно на фоне публикаций СМИ с выдержками предварительных договоренностей США и РФ касательно очертаний мира в Украине. Так, обозреватель CNN предположил, что на Аляске Трамп и Путин на скорую руку согласуют план уступок Украины в пользу России, а затем будут заставлять Киев согласиться на этот план.

Обозреватель британской The Telegraph вообще считает, что Трамп уже предал Украину, а с ней и весь западный мир. Он видит опасность того, что Россия в конце концов будет вознаграждена за свою агрессию.

