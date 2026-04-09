Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Кирилл, обратился к верующим в проповеди в Чистый четверг. Но календарь Гундяева, похоже, дал сбой, и он решил поздравить россиян с праздником Богоявления (Крещения).

Как сообщает издание Meduza, российский священник не замечал ошибки довольно долго. Он читал проповедь о важности праздника Богоявления около пяти минут.

Когда ему поднесли книгу с открытым текстом, патриарх Кирилл исправился, сказав: "А сегодня мы празднуем Великий четверг". Далее он продолжил речь по случаю нынешнего праздника.

На сайте Московского патриархата проповедь 79-летнего Кирилла, который, к слову, является бывшим агентом КГБ, была опубликована в отредактированном виде. Из текста убрали все упоминания о Богоявлении.

Другие заявления представителей РФ

На днях бывший президент РФ, а ныне секретарь российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что его страна должна отказаться от "толерантного отношения" к стремлению Украины вступить в Европейский Союз. По его словам, ЕС может превратиться в военный альянс и представлять угрозу для России.

