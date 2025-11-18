Лоббисты и священнослужители отправились в Белый дом, где уже встретились с представителями Управления по делам вероисповеданий Белого дома.

Лоббисты и священнослужители, связанные с Русской православной церковью (РПЦ), на этой неделе проводят кампанию в Капитолии и встречаются с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill.

Представитель Белого дома рассказал журналистам, что делегация сторонников РПЦ уже встречается с представителями Управления по делам вероисповеданий Белого дома. Также у них запланированы встречи в Государственном департаменте США.

"Управление по вопросам веры регулярно встречается с правозащитными группами и религиозными лидерами по их просьбе, чтобы обсудить вопросы, связанные с верой в нашей стране и во всем мире", - поделился представитель Белого дома.

В издании поделились, что в состав делегации входят представители Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), которая сотрудничает с РПЦ, Православной церкви в Америке и Сербской православной церкви. Последнюю представляет священник, который в апреле этого года встречался с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

В издании отметили, что делегация будет пытаться привлечь внимание американских чиновников к "религиозным преследованием православных христиан со стороны Киева". Журналисты же напомнили, что украинские чиновники, западные аналитики и проукраинские члены Конгресса неоднократно говорили о том, что Кремль использует РПЦ внутри РФ и за рубежом в качестве ключевого идеологического инструмента в войне против Украины.

Кроме того, в издании добавили, что некоторые республиканцы в Палате представителей просят генерального прокурора США Пэм Бонди расследовать, пыталась ли Россия или ее спецслужбы вербовать, использовать, влиять или компрометировать православные церкви в США.

"Мне стало известно, что РПЦЗ (Русская православная церковь за заграницей) активно стремится расширить свое политическое влияние в США, в том числе посредством мероприятия, которое, по имеющимся данным, запланировано на 18 ноября 2025 года и направлено на лоббирование членов Конгресса и их сотрудников", - говорится в проекте письма, адресованного Бонди и инициированного конгрессменом Джо Уилсоном.

По словам Уилсона, он подозревает, что РПЦЗ или другие российские православные юрисдикции могут служить инструментами для сбора разведданных или операций иностранного влияния, направленных на американских политиков.

В издании напомнили, что в 2024 году Верховная Рада в целом приняла законопроект №8371 о запрете в Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Москвой. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину правоохранители открыли производство в отношении ряда священников УПЦ МП.

Киевскую митрополию УПЦ признали связанной с РПЦ - что известно

Напомним, что ранее в в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести сообщили, что киевскую митрополию Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) признали аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ), деятельность которой в Украине запрещена.

Отмечается, что исследование выявило признаки аффилиации митрополии УПЦ с РПЦ, что является нарушением Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях". ГЭСС направила в митрополию предписание об устранении нарушения закона. Однако, говорят в ведомстве, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил об отказе выполнять указанное предписание.

