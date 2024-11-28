Патриарх Российской православной церкви говорит, что "враг рода человеческого пытается посеять тревогу в сердцах людей".

Патриарх Российской православной церкви Кирилл призывает не бояться ядерного оружия, потому что христиан "не пугает так называемый конец света". Об этом он заявил на пленарном заседании Всемирного российского народного собора.

По словам Кирилла, нагнетание страха "вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения".

"Враг рода человеческого пытается посеять тревогу в сердцах людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества, потому что человеком, лишенным духовного мира, легче манипулировать. Не надо всему этому подыгрывать", - сказал духовный лидер россиян.

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Он убежден, что христиане не боятся "так называемого конца света" и ждут "господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы". При этом такое ожидание "вовсе не означает, что мы должны сидеть сложа руки".

"Напротив, наше земное призвание - быть воинами Господа, противостоять злу и отстаивать высокие нравственные идеалы. Вот такое целеполагание у России", - добавил Кирилл.

Другие заявления патриарха Кирилла

Как сообщал УНИАН, недавно патриарх Кирилл поддержал смертную казнь. По его словам, "убийство человека в наказание за его преступления - это крайняя мера", но Священное Писание это допускает.

Ранее Кирилл призвал молиться за Путина и пообещал "вечную жизнь" российским солдатам, погибшим на войне в Украине.

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