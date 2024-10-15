Не поддерживают этот закон 16% граждан, а еще 4% не определились со своим мнением.

Абсолютное большинство украинцев (80%) поддерживают недавно принятый закон о запрете деятельности религиозных организаций, которые связаны с РФ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС). В то же время, не поддерживают этот закон 16% граждан, а еще 4% не определились со своим мнением.

Также, согласно исследованию социологов, больше всего украинцев - 70% - считают себя православными. Среди них больше всего - 56% среди всех респондентов - причисляют себя к Православной Церкви Украины, что составляет 81% среди всех православных жителей Украины. Еще 7% причисляют себя к Православной Церкви "без конкретизации" и 6% - к Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

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"Далее следуют атеисты (12%) (при этом стоит отметить, что среди "других" ответов часть респондентов говорили, что они "агностики", "неверующие" и т.д., то есть не захотели причислять себя к "атеистам", но называли в определенной степени близкие идентификации) и те, кто причисляют себя к УКГЦ (7%). Другие варианты выбирали не более 3% респондентов", - говорится в результатах опроса.

Кроме того, большинство украинцев - 61% - поддерживают идею, чтобы в Украине существовала только одна Православная Церковь. Не поддерживают - 16%, а для еще 20% этот вопрос безразличен.

Опрос проведен в течение 20 сентября-3 октября методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория). Всего было опрошено 2004 респондента.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% для показателей, близких к 25%, 1,7% - для показателей, близких к 10%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Российские религиозные организации

20 августа Верховная Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе связанных с РФ. За принятие закона проголосовало 265 народных депутатов. Голосовали "за" по фракциям: "Слуга народа" - 173, "ЕС" - 25, "Батькивщина" - 17, "Голос" - 18, группа "Платформа за жизнь и мир", - 1, "За будущее" - 9, "Доверие" - 11, внефракционные - 11.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на решение ВР. "Московской церкви в Украине не будет", - написал он в Telegram. При этом добавил свое сообщение два дня назад, где отмечает, что церковь в Украине будет лишена московского влияния.

Народный депутат Украины, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук написала в Facebook, что это историческое голосование.

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