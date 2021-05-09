Папа Римский Франциск высказался за приостановление прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19, чтобы сделать прививки доступнее.
Об этом он сказал в обращении к участникам и организаторам онлайн-концерта "Vax Live: The Concert to Reunite the World", проведенного с целью содействия вакцинации, сообщает Vatican News.
"Пусть же Бог Творец вольет в наши сердца нового и щедрого духа, чтобы мы оставили индивидуализм и поддерживали общее благо: духа справедливости, что смобилизирует нас на обеспечение всеобщего доступа к прививкам и временное приостановление прав интеллектуальной собственности; духа общности, который позволит создать другую модель экономики, более инклюзивную, более справедливую, стабильную", - отметил глава Католической церкви.
Читайте такжеПапа Римский заявил, что дьявол использует коронакризис, чтобы сеять раздор и недовериеПо словам Франциска, "вирус индивидуализма" делает людей равнодушными к страданию других.
"Одним из вариантов этого вируса является замкнутый национализм, который становится на пути, например, интернационализма прививок. Другим вариантом является то, что мы ставим законы рынка и интеллектуальной собственности выше законов любви и здоровья человечества. Еще одним вариантом является то, что верим и поддерживаем больную экономику, которая позволяет, чтобы немного очень богатых людей имели больше, чем все остальное человечество, чтобы модели развития уничтожали планету, наш общий дом", - считает понтифик.
Ранее за отказ компаний-разработчиков вакцины от патентов выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.
"Мы переживаем исключительный момент в истории и должны ответить на вызов. Гибкие условия регулирования торговли существуют для чрезвычайных ситуаций, и, безусловно, глобальная пандемия ... именно такова", - цитирует Гебреисуса The Guardian.
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