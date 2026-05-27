В России разработали 'мега-кукурузник', оснащенный сразу тремя двигателями (фото)

Российская компания "Технорегион" ведет работы над проектом модернизации одномоторного советского Ан-2 по прозвищу "Кукурузник" с преобразованием его в трехмоторный самолет. Об этом со ссылкой на руководителя компании сообщает канал Центра анализа стратегий и технологий.

"Сейчас ставим то, что Бог послал. А Бог послал под крыло два Subaru 2,5 л турбо по 250 л.с., а спереди Toyota 1УЗ турбо на 400 л.с. Вместе – 900 л.с.", – написал глава "Технорегиона".

Эти двигатели больше не производятся серийно, и поэтому в дальнейшем россияне хотят установить на самолет три двигателя Toyota 3UR 5,7 л по 400 л.с. В сумме их мощность достигнет 1200 л.с.

Первый полет модернизированного "Кукурузника" планируется осуществить через полтора–два месяца.

Это не первая попытка "Технорегиона" модернизировать советский самолет. Компания стала известна своей переделкой самолета Ан-2 с оснащением его старым вертолетным турбовинтовым двигателем ТВ2-117 в качестве турбовинтового. Такая модификация Ан-2 не нашла спроса.

Кризис российского авиастроения

Попытки хоть как-то модернизировать Ан-2 происходят на фоне глубокого кризиса российского авиастроения.

Россияне хотели создать полноценную замену "Кукурузнику", но идея де-факто провалилась. Самолет, получивший название ЛМС-901 "Байкал", оказался слишком дорогим и неприспособленным к российским условиям.

Еще в 2024 году россияне жаловались, что за годы разработки "Байкал" стал почти "золотым". Изначально заявлялось, что стоимость одного самолета не превысит 120 млн рублей, однако впоследствии его хотели продавать уже за 445 млн рублей (более 6 млн долларов).

В прошлом году УНИАН писал, что разработка самолета зашла в тупик. В то же время реальных альтернатив (кроме разве что модернизации Ан-2) в РФ нет, поэтому проект решили продолжить.

