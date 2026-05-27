8 привычек уверенных в себе людей, которые делают их сильнее окружающих

Эти привычки укрепляют уверенность и любовь к себе.

Самые уверенные в себе люди обычно придерживаются привычек, которые целенаправленно укрепляют внутреннюю силу, чтобы справиться с любыми неудачами, с которыми они могут столкнуться. Портал YourTango рассказал о 8 таких привычках, с помощью которых такие люди обретают уверенность в себе и стают сильнее, чем окружающие.

1. Они отслеживают маленькие победы

Часто мы упускаем из виду мелочи, которых достигаем, и замечаем только свои недостатки. Однако сосредоточение на наших маленьких победах может помочь нам расти, позволяя нам гордиться собой и признавать моменты, когда мы действуем в соответствии со своим истинным "я".

2. Они учатся принимать дискомфорт

Дискомфорт – это не самое приятное чувство, поэтому естественно хотеть убежать от него, но именно умение принять его и позволить ему занять место помогает вам расти. Вам нужно переработать то, что вас беспокоит, не пытаясь сразу же это исправить.

Психолог Муиренн Айриш подчеркнула, что принятие дискомфорта может изменить структуру вашего мозга и фактически сделать вас менее импульсивным. Это приводит к принятию более взвешенных решений, особенно в условиях трудностей.

3. Они берут на себя небольшие, ежедневные обязательства

Иногда мы ставим перед собой большие, казалось бы, невыполнимые цели и неизбежно отказываемся от них, даже не попытавшись. Но когда вы ставите перед собой небольшие, достижимые цели, вы создаете условия для успеха.

4. Они распознают модели саморазрушения

Иногда мы жертвуем своими ценностями и потребностями, потому что занимаемся самосаботажем или ставим других выше себя. "Не сидите сложа руки и не позволяйте другим направлять вашу жизнь, потому что вы считаете, что все остальные знают лучше вас, подчиняясь им, вместо того чтобы контролировать свой собственный выбор", – объяснила терапевт Нэнси Карбоне.

5. Они возвращаются к прошлым успехам

Осознание того, что вы уже переживали трудные времена, поможет вам справиться с любыми трудностями, которые встанут перед вами. Это напомнит вам о вашей способности доверять себе и принимать взвешенные решения".

6. Они прислушиваются к своему телу

Возможно, вы замечали это раньше: ваше сердце бьется быстрее, когда вы нервничаете, или ваш желудок подташнивает, когда вы тревожитесь. Ваше тело посылает вам сигналы о ваших чувствах, и умение прислушиваться к этим сигналам принесет вам огромную пользу.

7. Они пересматривают свои решения без осуждения

Жизнь становится проще, когда вы перестаете относиться к себе как к врагу. Понятно, что вы можете расстраиваться из-за принятых ошибочных решений в прошлом, но самобичевание. Вместо этого подумайте, почему вы поступили именно так и чему можете научиться из этого опыта в будущем.

8. Они учатся подтверждать свою значимость

Это означает принятие собственных чувств и их обработку без внешнего мнения. Это поможет вам стать более независимыми в будущем и меньше зависеть от чужих советов.

