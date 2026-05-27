Надо перетащить всего 1 спичку, и равенство станет правильным: математическая головоломка

Сегодняшняя задача относится к категории повышенной сложности.

Если вы считаете себя настоящим мастером логических задач, то эта головоломка именно для вас. Приготовьтесь к серьезному интеллектуальному штурму, ведь даже самые подготовленные люди часто терпят неудачу во время этого испытания.

Сегодняшняя математическая задача относится к категории повышенной сложности, поэтому для ее решения придется хорошенько поломать голову. Несмотря на высокий уровень сложности, сама задача звучит максимально просто и понятно: вам необходимо переместить всего одну спичку, чтобы превратить неправильный математический пример 9 + 6 = 5 в правильный.

Для поиска ответа вам придется применить все свои аналитические способности и пространственное воображение. Главное – помнить о строгом ограничении: перемещать разрешено одну-единственную спичку, поэтому каждое действие нужно просчитывать максимально взвешенно.

Видео дня

Чтобы облегчить поиски, дадим несколько важных подсказок. Математическое действие в примере – это сложение, а сам знак равенства должен остаться неизменным. Кроме того, итоговый результат всей суммы после вашей манипуляции обязательно должен равняться цифре 9.

Вы решили головоломку? Если да – можете сравнить ваш вариант решения с нашим. Если нет – можно подумать еще немного или посмотреть внизу правильный ответ.

Как видим, "магическая" спичка, которая мгновенно исправит математическую ошибку, расположена в левой части изображения на цифре 9. Ее нужно переместить вправо на цифру 3. В результате 9 превратится в 3, а 5 – в 9. И уравнение станет правильным: 3 + 6 = 9.

Обязательно поделитесь этой задачей с друзьями, чтобы узнать, кто среди вас настоящий гуру логики.

Другие головоломки от УНИАН

Ранее мы предлагали в математическом выражении 8 х 2 - 6 = 7 для исправления ошибки переместить 2 спички. Такие головоломки требуют не только знания математики, но и креативности и пространственного мышления.

В другом заданиинужно перетащить всего 1 спичку, чтобы исправить ошибку. Выражение 8 + 3 – 4 = 0 необходимо изменить так, чтобы оно стало математически корректным. Подобные задания развивают аналитические навыки, которые чрезвычайно важны в различных сферах жизни, и стимулируют разные участки мозга.

Вас также могут заинтересовать новости: