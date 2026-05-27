Кравец впервые раскрыла всю правду о дружбе с Зеленскими во время войны

Актриса призналась, видятся ли они сейчас.

Известная украинская актриса и ведущая Елена Кравец рассказала, общается ли она сейчас с президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой, с которыми ее ранее связывали близкие дружеские отношения.

Говоря о своей куме Елене Зеленской в интервью ведущему Славе Демину, Кравец призналась, что они очень давно не виделись.

"Я не вижусь с ней, к большому сожалению, потому что я скучаю по ней. Мы не общаемся с ней даже по телефону, потому что у меня нет ее номера телефона… Это безопасность", - заявила актриса.

По ее словам, не видится она и с Владимиром Зеленским.

"Он - значимый человек в моей жизни. Я многое за что благодарна ему в своей жизни. Но мы с того момента, как он начал политическую деятельность, мы виделись, кажется, раза два еще до ковида, потом – мы не виделись. С Еленой мы виделись один раз, когда был подкаст, и моя Маша его вела, и я просто приехала обнять ее. Мы очень быстро пообщались… С Владимиром мы не видимся, мы не общаемся. Я иногда пишу ему смс, если хочу поздравить Елену или детей, или его, или как-то отреагировать, сказать свое отношение, но… иногда нет (ответа), иногда - спасибо, иногда - вижу, что он не прочитал", - поделилась Кравец.

Актриса дала понять, что по сути их дружеское общение осталось в прошлом.

"Есть что-то в нем и что-то во мне, какая-то часть нас, которая еще связана прошлым беззаботным временем, общей работой, шутками, дружескими посиделками, но все это в такой другой жизни… И эти части нас, я надеюсь, еще остались, и они еще дружат. А сегодня дружеского общения нет. Я сразу ему написала, когда он пошел на должность: "Я очень волнуюсь за тебя, я вижу все, я наблюдаю, но я не хочу беспокоить твой мозг. Потому что я понимаю, какое количество сообщений ты получаешь. Я понимаю, какая нагрузка и какая сложность этой работы", - добавила Елена Кравец.

