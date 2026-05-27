В последние дни весны погода в Украине ощутимо изменится, - синоптик

В четверг ожидаются незначительные осадки.

В четверг, 28 мая, территория Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта, поэтому температура воздуха ощутимо снизится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, "остатки дождей еще будут капать, однако осадки ожидаются незначительные и локальные". Температура воздуха днем составит до +15...+19 градусов, на юге ожидается +20...+23 градуса.

"Холодный воздух – тяжелый, сильно давит, поэтому из-за сопротивления более теплого воздуха ветер будет усиливаться до штормовых порывов", – предупредила синоптик.

В Киеве 28 мая, по данным Диденко, ожидается сильный северо-западный ветер, есть вероятность небольшого дождя, похолодает до +15 градусов.

"До конца недели в Украине будет преобладать прохладная погода, но в начале июня, к приходу лета, снова потеплеет", – отметила она.

Ранее УНИАН сообщал, какой будет погода на праздник Последнего звонка. Как рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит, 29 мая в Украине будут кратковременные дожди, ночью – местами. Только в западных областях сохранится погода без осадков. Температура будет довольно "прохладной": ночью в пределах 5-12 градусов, а днем – 13-19 градусов.

В то же время Семилит прогнозирует, что после волны похолодания в Украину наступит ощутимое потепление. В первые дни лета в большинстве областей Украины будут кратковременные дожди, преимущественно – в дневные часы. При этом немного потеплеет и немного повысятся температуры. В ночные часы ожидается 10-16 градусов, а дневные максимумы будут достигать 21-27 градусов.

