Россия ограничит экспорт дизеля и авиатоплива из-за украинских ударов

По данным российских СМИ, местным нефтяным компаниям уже рекомендовано сократить продажи нефтепродуктов на внешние рынки

Российская Федерация рассматривает возможность запрета на экспорт дизельного и авиационного топлива из-за результативных ударов украинских дронов по российским НПЗ, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что из-за роста интенсивности дроновых атак Сил обороны Украины на российские НПЗ они все чаще вынуждены "отдыхать". Соответственно, объем производства нефтепродуктов сокращается.

По оценкам аналитической компании OilX, российские НПЗ в апреле, в среднем, могли перерабатывать 4,69 миллиона баррелей в сутки, "что является самым низким показателем за последние 16 лет".

Источники добавляют, что после встречи 26 мая с вице-премьер-министром РФ Александром Новаком, посвященной внутреннему рынку топлива, нефтяным компаниям было рекомендовано сократить продажи нефтепродуктов на внешние рынки.

"Разработка решения о запрете экспорта дизельного и авиационного топлива находится на завершающей стадии, но дата введения запрета еще не определена", – добавил один из источников.

В заявлении правительства, опубликованном после заседания 26 мая, Новак подчеркнул, что надежное и бесперебойное снабжение топливом внутреннего рынка остается приоритетом.

"Необходимо продолжать постоянный мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов для обеспечения координации между федеральными органами и компаниями, а также, при необходимости, своевременно разрабатывать дополнительные меры реагирования", – отметил он.

Bloomberg пишет, что введение запрета на экспорт дизельного топлива будет стимулировать рост мировых цен на нефтепродукты, поскольку Россия поставляет на внешние рынки около 40% произведенного дизельного топлива и является ключевым экспортером.

Удары Украины по энергоинфраструктуре России – последние новости

Силы обороны Украины продолжают систематически атаковать энергетическую инфраструктуру РФ. По данным Генштаба, после атаки 21 мая НПЗ "Сизранский" остановил работу.

В ночь на 27 мая дроны снова посетили Туапсе. По данным мониторинговых пабликов, в результате атаки возник пожар на местном НПЗ. Впрочем, официального подтверждения нового удара пока нет.

