Американский турист показал цены на популярные снеки в магазинах самой дешевой страны Европы

Украинцев такие цены могут удивить.

Босния и Герцеговина регулярно возглавляет рейтинги лучших бюджетных направлений для отдыха в Европе. Страна предлагает туристам богатую культуру, историю и вкусную еду по доступным ценам.

Бывалый американский путешественник Марк Уолтерс, ведущий популярный тревел-блог Wolters World в YouTube, в мае 2026 года посетил эту менее популярную балканскую страну. Среди прочего он прошелся по магазинам в боснийском туристическом городе Мостар и изучил, насколько дешево там стоят популярные иностранные снеки.

В первую очередь опытный путешественник отметил, что цены в этом популярном городке чуть выше, чем в среднем по стране, но все еще дешевле,чем в других странах.

В то же время, когда речь заходит о популярных продуктах иностранного производства, к которым западные туристы привыкли у себя на родине, ситуация выглядит несколько иначе – при пересчете с местной валюты (конвертируемая марка) на доллары США.

В частности, 100-граммовый шоколадный батончик Toblerone в магазинах Мостара стоит 6,94 марки, что эквивалентно 4,13 долларам (около 183 гривень). Для сравнения, в украинских супермаркетах он на данный момент стоит в среднем 120 гривень.

Маленький батончик Snickers при этом стоит 2,40 марки, или 1,43 доллара (около 63 гривень), тогда как в Украине их продают примерно за 35 гривень.

Шоколадный круассан 7 Days в боснийском супермаркете стоит 1,75 марки, или же 1,04 доллара (около 46 гривень), тогда как в Украине его средняя цена около 20 гривень.

Большая коробка чипсов Pringles в Мостаре стоит 7,95 марок, или 4,73 доллара (около 210 гривень), при этом в украинских магазинах их средняя цена около 170 гривень.

Поллитровая бутылка Coca-Cola в боснийском магазине стоит 1,85 марок, или 1,10 долларов (около 49 гривень), тогда как в украинских магазинах такие напитки обычно продают за 30 гривень.

Тем временем, поллитровая жестяная банка хорватского пива Ožujsko в минимаркетах Мостара стоит 2,35 марки, или 1,40 доллара (около 62 гривень). В Украине его официально не продают, но в целом цена приблизительно на уровне стоимости пенного напитка похожей категории в украинских магазинах.

Уолтерс подытоживает, что для американского туриста цены в Боснии и Герцеговине более чем приятны.

Оно и не удивительно, ведь, например, поллитровая Coca-Cola в магазинах США стоит в среднем 2,75 доллара, что более чем в два раза дороже.

А вот по сравнению с украинскими магазинами цены в боснийских маркетах на аналогичные импортные товары все же чуть дороже.

