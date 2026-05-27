Беларусы категорически не хотят воевать, тем более с Украиной, – активист

По его словам, Путин мог бы силой заставить беларусов воевать в 2022 году, но точно не сейчас.

Никто в Беларуси не хочет воевать против Украины. Мотивация отсутствует среди силовых структур, заявил активист, основатель беларуской патриотической организации "Белый легион" Сергей Бульба в эфире канала "Киев 24".

"Никто не хочет втягиваться в войну. У беларусов нет мотивации. Вот в чем смысл, понимаете?", – заявил Бульба.

По его словам, именно из-за этого Путин не ввел беларуские войска в 2022 году. Агенты в силовых структурах, очевидно, доложили Кремлю, что в армии Беларуси существует "негласный консенсус, что беларусы категорически не хотят воевать, тем более с Украиной".

Бульба убежден, что в 2022 году Путин мог заставить беларусов воевать против Украины с помощью давления, но сейчас, в условиях современной войны и активного использования дронов, сделать это будет значительно сложнее.

Угроза со стороны Беларуси – последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия, вероятно, создает информационные предпосылки для возможного использования территории Беларуси для запуска беспилотников по Украине.

Аналитики ISW прогнозируют возможность атак беспилотниками типа "Шахед" и "Молния" по критической инфраструктуре и логистическим маршрутам на западе Украины, включая трассу М-06 Киев-Чоп и железнодорожные пути, соединяющие Украину с Польшей.

