Известный украинский актер-воин похудел на 40 килограммов и поделился своим секретом

Известный украинский актер и военнослужащий Владимир Ращук, который ранее поразил резким похудением, раскрыл свой нынешний вес и главный секрет такого кардинального преображения.

"Мне всегда казалось, что у меня, как говорится, широкая кость, но на самом деле это просто дисциплина, и нужно нормально питаться… Нужно есть чистую сбалансированную необработанную еду", - отметил актер в комментарии программе "Наодинці з гламуром".

По словам Ращука, таким образом он уже сбросил 40 килограммов и весит 100.

"У меня где-то около 10 процентов жировой массы, все остальное - мышечная. Тренируюсь три раза в неделю. Просто у меня был соревновательный сезон, то немножечко закрыл. Сейчас уже можно нормально есть и спокойно тренироваться, а не жестко", - поделился актер.

Ранее УНИАН писал, что Владимир Ращук похудел и впервые принял участие в соревнованиях по бодибилдингу в начале мая текущего года.

"Это ключевая идея моего становления. Каждый раз, когда наступают трудные времена, я никогда никого не виню, я задаю вопросы себе, бросаю себе вызов и начинаю меняться. И вот мое очередное испытание себя", - отмечал он.

