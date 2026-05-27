Европа должна прекратить производство элитных ракет 'от-кутюр', - комиссар ЕС

Он также призвал Европу открыть свои запасы, чтобы обеспечить Украину всем необходимым оружием.

Комиссар ЕС по обороне Андриус ​​Кубилюс заявил, что Европа должна нарастить производство оружия и отказаться от сложных и дорогих "элитных" ракет. В интервью Financial Times Кубилюс также призвал страны открыть свои запасы вооружений для снабжения Украины.

"Правительства должны открыть свои запасы, чтобы обеспечить Украину всем необходимым", – заявил он.

По его словам, Украина могла бы закупать оружие у ЕС из имеющихся запасов, используя средства в размере 60 млрд евро из недавно согласованного кредита на сумму 90 млрд евро. Продавцы могли бы затем использовать эти средства для закупки дополнительного оружия или наращивания объемов производства.

Кубилюс подчеркнул, что укрепление украинской армии становится еще более важным, если Европа возобновит формальные каналы переговоров с Россией.

"Единственная формула, которая может принести мир, – это так называемый мир через силу. Сила должна быть на стороне Украины", и Европа может в этом помочь, подчеркнул он.

Европе не нужны ракеты "от-кутюр"

При этом он предупредил, что Европа отстает от России и Украины в производстве ракет, поскольку ее компании производят сложное и дорогостоящее оружие, масштабы производства которого трудно увеличить.

"Европейцы производят то, что они называют "высокой модой". Технологически очень сложная, очень передовая, очень дорогая и не поддающаяся масштабированию продукция, - сказал он. - Украинцы же производят то, что эти европейские отрасли называют "достаточно хорошим".

Кубилюс подчеркнул, что Европе необходимо перенять методы Украины военного времени и перейти к более дешевым системам, которые можно производить быстро и в больших масштабах.

"Украинцы начали производство собственной крылатой ракеты "Фламинго", и в этом году они готовы произвести около 700 штук".

При этом, по его словам, ЕС произвел менее 300 штук ракет, в то время как Россия произвела 1200.

Европа готовится к нападению России

В европейских столицах растет опасение, что Владимир Путин попытается війти из тупиковой ситуации в Украине, расширив конфликт на Европу.

несколько европейских чиновников, отвечающих за национальную безопасность, предупредили, что Россия может попытаться проверить сплоченность НАТО, нанеся удар по одной из балтийских стран, шведским или датским островам в Балтийском море или территории альянса в Арктике.

