Вызывает аллергию и имеет резкий запах: в Одесской области обнаружили опасное растение

Эксперты предупреждают, что одной из самых серьезных угроз биоразнообразию сегодня являются инвазивные виды растений.

В Одесской области, на территории Нижнеднестровского национального природного парка, обнаружили один из так называемых особо опасных "трансформеров" – видов, способных коренным образом изменять природные экосистемы и вытеснять местную флору, – айлант высочайший. Об этом рассказала специалистка нацпарка Наталья Товстуха.

Как пояснила женщина, этот "агрессивный пришелец" также известен под названиями – китайский ясень, "одесская пальма" или просто "вонючка".

Родина айланта – Восточная Азия. В Украине его начали выращивать еще в начале XIX века, а впоследствии он широко распространился далеко за пределы парковых насаждений. По словам Товстухи, впервые айлант был отмечен в культуре в Основянском парке (Харьков) в 1809 году, в Одессе – с 1880 года.

Видео дня

"Сегодня айлант активно захватывает обочины дорог, склоны, территории возле жилья и природные участки. Растение быстро размножается как семенами-крылачками, которые переносит ветер, так и многочисленными корневыми побегами, образуя густые заросли", – говорится в сообщении.

Айлант опасен тем, что подавляет рост других растений благодаря аллелопатическим веществам; разрушает природные экосистемы; имеет резкий неприятный запах; может вызывать дерматиты и аллергические реакции.

Флора Одесской области - другие новости

Как писал УНИАН, экологи показали, как в природе выглядит валериана. Чтобы увидеть это, стоит посетить юг Одесской области, где в степях Бессарабии зафиксировали очаги валерианы лекарственной. Красивые цветочные "островки" светлым узором выделяются на фоне зеленой травы. Среди сухих склонов и лугов растение выделяется светлыми лиловыми соцветиями, которые образуют заметные "островки" в травяном покрове и меняют облик степи в период цветения.

Вас также могут заинтересовать новости: