Россия собирается блокировать резолюцию по Ормузскому проливу в Совбезе ООН

По словам Лаврова, это не поможет добиться мирного урегулирования конфликта.

Россия раскритиковала попытки поддержать в Совете Безопасности ООН возобновление судоходства по Ормузскому проливу с применением силы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять, что Москва может наложить вето на эту резолюцию, пишет Bloomberg.

В агентстве отметили, что резолюция Совета Безопасности ООН, предложенная Бахрейном при поддержке других стран Персидского залива и Иордании, предусматривает ряд "оборонительных мер" для обеспечения транзитного прохода по Ормузскому проливу. Этот проект резолюции предложит странам Персидского залива дипломатическую поддержку, если они решат принять участие в военных операциях или в создании военно-морской оперативной группы, чтобы помочь освободить пролив от иранского контроля.

Видео дня

"Либо эта резолюция была запланирована или будет использована – она, безусловно, была запланирована с самыми "благими намерениями" – для срыва зарождающихся и все еще очень хрупких шансов на переговоры. Либо она будет использована для задним числом узаконивания агрессии против Ирана", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдельати в Москве.

Также глава МИД РФ добавил, что в этой резолюции не упоминается то, что "Иран является жертвой агрессии". По его словам, ее принятие вызовет враждебность со стороны властей Тегерана.

РФ, Китай и Франция блокируют резолюцию по Ормузскому проливу

Ранее The New York Times со ссылкой на слова неназванного дипломата и высокопоставленного чиновника ООН писало, что Россия, Китай и Франция фактически заблокировали попытки арабских стран добиться санкционирования Советом Безопасности ООН силового разблокирования Ормузского пролива.

Соответствующую резолюцию подготовил Бахрейн при участии стран Персидского залива. Голосование по ней должно состояться в пятницу. Пока неясно, смогут ли дипломаты убедить Китай, Россию и Францию присоединиться к инициативе. Каждая из этих стран имеет право вето.

