Зеленский рассказал, участвует ли Украина в разблокировании Ормузского пролива

По его словам, война и переговоры об открытии Ормузского пролива могут проходить параллельно.

Украина открыта к обсуждению вопроса об Ормузском проливе, но пока мы не вовлечены и к нам не обращались с таким запросом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Наш сигнал Соединенным Штатам и странам Ближнего Востока относительно Ормузского пролива заключался в том, что мы открыты для обсуждения этого вопроса. На сегодняшний день я не вижу ни одной страны, которая могла бы самостоятельно снять блокаду, – только совместные шаги могут дать результат", – написал он.

Президент подчеркнул, что Украина имеет опыт запуска зернового коридора в Черном море, несмотря на попытки России заблокировать поставки продовольствия и других товаров.

"Ситуация сейчас похожа, но речь идет об энергетике. Наше предложение – на основе нашего опыта – было таким: война и переговоры об открытии Ормузского пролива могут происходить параллельно. Стоит попробовать найти дипломатическое решение, и это может быть выгодно обеим сторонам войны", – отметил глава государства.

По его словам, альтернативным шагом может стать установление одностороннего контроля над проливом, как это сделала Украина с зерновым коридором.

"Для этого понадобятся перехватчики, военные конвои для сопровождения судов, большая интегрированная сеть РЭБ и другие инструменты. Мы готовы помочь с этим. Но пока мы еще не вовлечены. Пока что никто не обращался с таким запросом. Мы лишь делимся своими знаниями. Если однажды наши партнеры захотят ими воспользоваться, мы будем готовы", – добавил Зеленский.

Работа украинских экспертов на Ближнем Востоке - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские экспертные команды в странах Ближнего Востока и региона Персидского залива находятся там для того, чтобы проанализировать, что происходит в той или иной стране, – на каком уровне их защита, какие изменения нужны, что может ее усилить.

По словам главы государства, мы перешли ко второму этапу, когда уже их оборонные секторы показывают, к чему они готовы и чего они хотят от нас.

