Орбан впал в истерику из-за слов Зеленского на форуме в Давосе

Венгерский премьер снова вспомнил о поставках электроэнергии в Украину.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан истерично отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что некоторые в Европе должны получить пощечину за продажу европейских интересов. Свое заявление политик опубликовал в соцсети Х.

"Уважаемый президент Зеленский. Мне кажется, что мы не сможем прийти к согласию. Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы же находитесь в безвыходной ситуации и уже четвертый год подряд не можете или не хотите положить конец войне, несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказал для этого всю возможную помощь. Поэтому, как бы Вы ни льстили мне, мы не можем поддержать Ваши военные усилия", – написал он.

Орбан снова упомянул о том, что Венгрия поставляет в Украину электроэнергию и принимает беженцев, вынужденных бежать из-за российской агрессии.

"Украинский народ, конечно, несмотря на Ваши тщательно подобранные оскорбления, все еще может рассчитывать на то, что мы продолжим поставлять Вашей стране электроэнергию и топливо, а также продолжим поддерживать беженцев, прибывающих из Украины. Жизнь сама решит остальное, и каждый получит то, что заслуживает", – добавил премьер.

Венгрия и Украина

Одиозный премьер-министр Венгрии не раз выступал с громкими заявлениями о войне в Украине. Кроме того, Виктор Орбан активно высказывается против антироссийских санкций.

В декабре он заявил, что Венгрия поставляет 44% электроэнергии и 58% газа в Украину. Политик считает, что без этого наше государство уже бы потерпело крах.

Ранее Венгрия заблокировала ежегодное заявление Евросоюза по Украине. Страна не разделяет оценку Европейской комиссии относительно прогресса Киева на пути евроинтеграции.

