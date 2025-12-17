Венгрия продолжает на уровне Европейского Союза блокировать заявления, касающиеся прогресса Украины по движению к европейской интеграции. На этот раз Венгрия не поддержала ежегодное заявление ЕС относительно политики расширения.
Как говорится в пресс-релизе по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров по европейским делам, которое состоялось 16 декабря, европейские министры обменялись мнениями относительно политики расширения.
"Мы продвинулись дальше в деле расширения - особенно с Украиной, Молдовой, Албанией и Черногорией. К сожалению, было невозможно одобрить выводы Совета ЕС из-за того, что одна страна-член осуществляет блокирование, но 26 стран-членов прислали четкий и сильный сигнал относительно дальнейшего пути для всех претендентов на членство", - заявила Мари Бьерре, министр по европейским делам Дании.
Как отмечается в заявлении 26 стран-членов Евросоюза, Совет ЕС отдает должное Украине за ее твердую приверженность и неуклонную работу над реформами, связанными с движением для будущего присоединения к ЕС, и это происходит в самых сложных условиях. Совет ЕС приветствовал успешное и быстрое завершение процесса скрининга законодательства и принимает во внимание оценку Еврокомиссии о том, что все шесть переговорных разделов (кластеров) готовы к открытию.
Как сообщает Deutsche Welle, Венгрия не поддержала положительную оценку Еврокомиссии усилий Украины на пути к евроинтеграции.
Министр по европейским делам Германии Гунтер Крихбаум считает действия Венгрии "деструктивными" и обвинил правительство в Будапеште в препятствовании решениям ЕС.
Венгрия "ставит палки в колеса" усилиям Евросоюза по помощи Украине
Как сообщал УНИАН, Венгрия пытается всячески на уровне ЕС препятствовать любым инициативам по поддержке Украины. Недавно она выступила против выпуска еврооблигаций для поддержки Украины.