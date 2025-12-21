По словам политика, война ослабляет Украину, поэтому надо достичь мира.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна помогает Украине и не желает ее разрушения. Он отметил, что падение Украины было бы "катастрофой" для Будапешта. Об этом он написал в своей заметке в соцсети X.

"Люди в сельской местности это понимают прекрасно: цена вашего земельного участка зависит не только от качества вашей недвижимости, но и от того, кто ваш сосед, в каком он состоянии и кто живет там", - отметил Орбан.

По его словам, Венгрия поставляет 44% электроэнергии и 58% газа в Украину. Политик считает, что без этого Украина уже бы потерпела крах.



Орбан отметил, что Будапешт оказывает Киеву помощь, хотя "некоторую ее часть разворовывают". Однако он добавил, что сохранение Украины в интересах Венгрии.

"Между тем война изо дня в день ослабляет Украину. Мир - единственное, что может ее укрепить. Каждый, кто действительно стоит на стороне Украины, должен стремиться к миру, и должен стремиться к нему сейчас", - подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Другие заявления Орбана

Ранее Орбан сделал скандальное заявление относительно замороженных активов РФ. В частности он считает в целом идею репарационного займа "тупой".

"Есть две страны, которые в войне. Это не Европейский Союз. Это Россия и Украина. И кое-кто в Европейском Союзе хочет забрать деньги одной воюющей стороны и затем передать их другой. Это шаги в войну. Поэтому, премьер-министр Бельгии прав: мы не должны этого делать", - сказал политик.

Также премьер-министр Венгрии призвал Европу восстановить отношения с Россией и заявил о "упадке" ЕС. Он подчеркнул, что Вашингтон понимает, что Европе "нужно восстановить свои отношения с Россией на стратегическом уровне".

"В нем о Брюсселе говорится в том же тоне, в котором администрация Байдена и Брюссель говорили о нас. Что посеешь, то и пожнешь", - отметил Орбан.

