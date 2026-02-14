Благодаря Украине Орбан может думать об увеличении своего живота, а не армии, - Зеленский

Зеленский подчеркнул, что именно украинцы держат европейский фронт.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан благодаря украинцам может думать о том, как нарастить свой живот, а не о том, как нарастить свою армию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

По его словам, именно украинцы держат европейский фронт.

"За нашим народом стоит независимая Польша и свободные страны Балтии, Молдова и Румыния, которые стремительно развиваются, без диктатуры. И даже один Виктор может думать о том, как увеличить свой живот, а не о том, как увеличить свою армию, чтобы остановить возвращение российских танков на улицы Будапешта", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что никто из наших людей не выбрал быть такими героями.

"Украина не выбрала эту войну, и неправильно считать, что это постоянная договоренность, договоренность, по которой другие могут оставаться в безопасности позади Украины. Украинцы – это люди, люди, а не терминаторы", – добавил Зеленский.

Орбан и Украина - последние новости

Как сообщал УНИАН, накануне Орбан заявил, что для Европы "рецептом" победы является отказ от отправки денег Украине.

В частности, во время общения с прессой Орбан призвал Европейский Союз прекратить финансовую помощь Украине. Он назвал свой "рецепт" победы для Европы:

"Во-первых, остановить войну. Война - это плохо для бизнеса. Ищите мира. Во-вторых, не отправляйте свои деньги кому-то другому, если они вам нужны для вашей конкурентоспособности. Поэтому не отправляйте деньги Украине", - сказал премьер Венгрии.

Также Орбан добавил, что необходимо максимально снизить цены на энергоносители.

