Известно, что Венгрия нарушала решение Европейского Союза о предоставлении убежища для мигрантов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал отомстить за решение Европейского Союза относительно политики предоставления убежища мигрантам, которое может омрачить будущее председательство страны в ЕС. Об этом он заявил в интервью государственному радио, передает Bloomberg.

"Мы найдем способ сделать так, чтобы Брюсселю было больнее, чем нам", - отметил Орбан.

В издании отметили, что противостояние может еще больше осложнить председательство Венгрии в Европейском Союзе, которое начнется 1 июля. Также премьер-министр пообещал быть честным посредником в течение следующих шести месяцев, что "является непростой задачей для лидера, который часто оказывался в оппозиции на саммитах ЕС по ряду важных вопросов, начиная от его попыток подорвать помощь Украине, ослабить санкции против России и торпедировать критические заявления в отношении Китая".

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Кроме того, такое решение ЕС загнало Орбана в тупик во время того, когда он находится под давлением необходимости укрепления бюджета. В Bloomberg напомнили, что Европейский Союз уже приостановил около 20 млрд евро, которые были предназначены для Венгрии, из-за беспокойства относительно коррупции и верховенства права.

"Орбан прибегнул к антииммиграционной риторике и политике, чтобы стать первопроходцем для популистских сил в Европе и за ее пределами, даже несмотря на то, что правительство работало над увеличением притока иностранных рабочих, чтобы восполнить дефицит рабочей силы", - подчеркнули в материале.

Штраф для Венгрии из-за нарушений в отношении мигрантов

Как писал УНИАН, Европейский суд наложил на Венгрию штраф в размере 200 млн евро из-за постоянного нарушения правил предоставления убежища для мигрантов. Также страна должна выплатить дополнительно 1 млн евро за каждый день не выполнения, то есть общая сумма штрафа составляет 216 млн евро.

В пресс-релизе суда ЕС говорится о том, что Венгрия не выполняла решение, которое вынесли высшие судьи Евросоюза, с 2020 года.

На штраф от ЕС сразу отреагировал Виктор Орбан и заявил, что он является "возмутительным и неприемлемым".

"Создается впечатление, что нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные европейские граждане", - написал он на своей странице в соцсети X.

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