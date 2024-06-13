Премьер-министр страны Виктор Орбан уже отреагировал на такое решение.

Высший суд Европейского Союза наложил на Венгрию штраф в размере 200 миллионов евро за постоянное нарушение правил предоставления убежища, несмотря на предыдущее решение Европейского суда, а также дополнительно 1 млн евро за каждый день невыполнения (216 млн евро). Об этом сообщает The Independent.

В пресс-релизе Суда ЕС говорится о том, что Венгрия не выполняла решение, которое вынесли высшие судьи Евросоюза, с 2020 года.

"Это невыполнение, которое заключается в умышленном уклонении от применения общей политики ЕС в целом, является беспрецедентным и чрезвычайно серьезным нарушением права ЕС", - добавили в сообщении. Видео дня

В издании напомнили, что антииммиграционный суд Венгрии жестко отнесся к людям, которые прибывают в страну с тех пор, как в 2015 году в Европу въехало более 1 млн человек, большинство из которых искали спасения из-за войны в Сирии.

"Дело касается изменений, которые Венгрия внесла в свою систему предоставления убежища после кризиса, когда около 400 тысяч человек прошли через Венгрию на пути в Западную Европу. Венгрия построила заборы с колючей проволокой на своих южных границах с Сербией и Хорватией, а также несколько транзитных зон для содержания искателей убежища на границе с Сербией. Впоследствии эти транзитные зоны были закрыты", - отметили в материале.

Отмечается, что такие меры были частью более строгой антииммиграционной политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и последней минимизации системы предоставления убежища в Венгрии. Еще в 2020 году Европейский суд установил, что политика Будапешта ограничивала доступ к международной защите, незаконно задерживала искателей убежища и не придерживалась их права на пребывание в Венгрии, пока их заявления проходили нужную процедуру.

В то же время Европейский суд справедливости сообщил, что транзитные зоны были закрыты в 2020 году, после первого решения Европейского суда. Однако Европейская комиссия, которая отвечает за мониторинг соблюдения 27 странами-членами ЕС общих законов, утверждает, что Будапешт до сих пор не выполняет их, поэтому она обратилась в суд, чтобы Венгрия была оштрафована.

Кроме того, после вспышки коронавируса венгерское правительство протолкнуло закон, по которому искатели международной защиты были вынуждены ехать в Белград или Киев, чтобы получить разрешение на въезд в Венгрию в посольствах этих стран. И только по возвращении они имели возможность подавать свои заявления.

"Европейская комиссия подала на Венгрию в Европейский суд из-за этого закона, настаивая на том, что страна не выполнила своих обязательств согласно правилам блоков 27 стран. Эти правила обязывают все страны-члены ЕС иметь общие процедуры предоставления убежища. Люди имеют право просить убежища или других форм международной защиты, если они опасаются за свою безопасность в родной стране или сталкиваются с перспективой преследования по признаку расы, религии, этнического происхождения, пола или иной дискриминации", - объяснили в публикации.

В свою очередь глава венгерского правительства Виктор Орбан назвал решение Суда ЕС "возмутительным и неприемлемым". По его словам, таким образом Будапешт наказали за защиту границ Европейского Союза.

"Создается впечатление, что нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные европейские граждане", - заявил он на своей странице в соцсети X.

Позиция Орбана относительно войны в Украине - последние новости

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал страны Европы за то, что они хотят победить РФ военным путем. Он подчеркнул, что у них цель только "власть и деньги".

"Западные лидеры, которые стали на тропу войны, хотят победить Россию военным путем. Их гениальный план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть", - подчеркнул политик.

Также сообщалось, что Орбан планирует создать пророссийскую "коалицию за мир" в Европарламенте. Об этом он заявил накануне выборов в Европарламент.

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