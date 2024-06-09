Орбан заявил, что главный вопрос предстоящих выборов в Европарламент: война или мир.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал западных лидеров за то, что они стремятся победить Россию военным путем. По его словам, их главные цели только "власть и деньги", сообщает HirTV.

"Западные лидеры, которые стали на тропу войны, хотят победить Россию военным путем. Их гениальный план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть", - заявил венгерский премьер.

Он также отметил, что на Западе хотят вернуть Европу в 90-е годы ради тотальной власти, однако "главный вопрос нынешних выборов (выборы в Европейский парламент - ред): война или мир". Кроме того, Орбан добавил, что война является результатом человеческих решений и не имеет значения, каких лидеров выберет население.

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Позиция Орбана относительно войны в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, недавно Орбан заявил, что планирует создать в Европарламенте пророссийскую "коалицию за мир". Таким образом он хочет давить на Украину относительно мирных переговоров с Россией.

"Мы являемся крупнейшим корпусом мира в Европе, крупнейшей миротворческой силой в Европе", - заявил премьер-министр Венгрии.

Ранее издание Financial Times заявляло, что Венгрия блокирует все, что связано с военной поддержкой Украины. Ряд чиновников считает, что такие запреты Будапешта сохранятся по крайней мере до европейских выборов, которые уже начались 6 июня.

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