В Европарламенте поставили под сомнение способность Венгрии эффективно председательствовать в Совете ЕС в 2024 году, учитывая недостаточное соблюдение этой страной законодательства и ценностей ЕС.

Европейский парламент выступил против председательства Венгрии в Совете Европейского Союза, что по расписанию должно произойти во второй половине 2024-го года. Как сообщает сайт Европарламента, соответствующая резолюция была одобрена после дебатов о ситуации с верховенством права и фундаментальными правами в Венгрии.

Текст резолюции поддержали 442 депутата, воздержались - 33, и выступили против - 144. в резолюции подчеркивается важная роль председательства в Совете ЕС для продвижения законодательных инициатив, что обеспечивает последовательное отстаивание повестки дня Евросоюза и представление Совета ЕС в отношениях с другими европейскими институтами.

Евродепутаты ставят под сомнение способность Венгрии эффективно выполнять эту задачу в 2024 году, учитывая недостаточное соблюдение ею законодательства и ценностей ЕС, и принципа искреннего сотрудничества.

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В этой связи, депутаты просят Совет ЕС "найти надлежащее решение" и напоминают, что Европарламент "может принять соответствующие меры, если такое решение не будет найдено".

Как отметили евродепутаты, свои последние беспокойства они связывают с венгерскими законами, которые принимаются без достаточного парламентского контроля и консультаций с общественностью, а также из-за злоупотребления защитой для обличителей с целью подрыва прав ЛГБТИК+ и свободы выражения, нарушения социальных и трудовых прав преподавателей и тому подобное.

Политика Венгрии в отношении Украины - последние новости

В начале мая Украина внесла венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны из-за отказа банка уйти из России и за, как утверждается, фактическое признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Венгрия воспользовалась этим, как предлогом, чтобы заблокировать европейскую военную помощь Украине и европейские санкции против РФ. Из-за такой позиции Будапешта дипломаты Венгрии и Германии даже поссорились на саммите ЕС.

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