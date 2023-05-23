Поводом для перепалки стало решение Венгрии заблокировать помощь Киеву и санкции против Москвы.

Министры иностранных дел Германии и Венгрии устроили перепалку из-за решения Будапешта блокировать помощь ЕС Украине после того, как Киев признал венгерский OTP Bank международным спонсором войны. Об этом пишет издание Politico.

О ссоре двух министров журналистам рассказали на условиях анонимности четыре дипломата. По их словам, инцидент произошел в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

Венгрия отказывается одобрить дополнительную военную помощь ЕС для Украины до тех пор, пока Киев не исключит OTP Bank из списка "спонсоров войны". Дипломаты также говорят, что спор отсрочивает новые санкции против России.

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Когда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил намерения Будапешта блокировать помощь Украине, ему ответила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она процитировала неуточненные сообщения о том, что OTP Bank признает частью РФ оккупированные украинские территории и предоставляет кредитные линии российским солдатам.

Венгерский министр отверг эти обвинения, сославшись на заявления самого банка, который "публично выражает свою поддержку Украине".

Тем не менее, обмен мнениями, который один из дипломатов назвал "цивилизованным и в нормальных рамках обсуждения", произошел после того, как другие страны, такие как Швеция и Эстония, также оказали давление на Венгрию во время встречи. Они утверждали, что ЕС не должен медлить с дальнейшими санкциями, которые предназначены для пресечения обхода санкций, и с увеличением военной помощи Украине.

"Этот спор отражает растущее разочарование других стран ЕС в отношении Венгрии, которая поставила крест на многочисленных шагах военного времени, направленных на то, чтобы наказать Россию и поддержать Украину. В то время как Будапешт, как правило, уступал после получения уступок, многочисленные задержки привели многих в ярость", – пишет издание.

Ситуация с OTP Bank

В начале мая Национальное агентство по предупреждению коррупции Украины внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Причиной этого решения названа позиция банка, решившего продолжать деятельность в России и фактическое признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Хотя включение компании в список "спонсоров войны" не несет никаких юридических последствий, Венгрия, давно ведущая открытую пророссийскую политику, воспользовалась этим, как поводом, чтобы окончательно заблокировать европейскую военную помощь Украине. Будапешт требует исключить банк из списка.

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