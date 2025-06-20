Часто Россия просто не подтверждает нахождение в их плену отдельных военных.

Каждый обмен пленными для Украины является сложным. Ведь Россия намеренно затягивает передачу некоторых людей, держа их с 2022 года. Об этом в эфире Radio NV рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"Какая цель такого содержания? Для того, чтобы создать определенное напряжение в украинском обществе. Да, оно не будет супер большим, но оно будет. Здесь напряжение, там напряжение. Относительно чего. Родственники этих пленных должны быть истощены от того, что происходит. Они должны обвинять власть, что она не делает. То есть логика россиян понятна - чем больше точек напряжения в различных аспектах в украинском обществе, тем лучше. Это для понимания, почему так долго держат наших военных", - рассказал Ступак.

Он добавил, что есть отдельные категории украинских военных, которых Москва вообще не хочет отдавать на обмен.

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"Это, например, бойцы полков "АЗОВ", которых ориентировочно в российском плену находится около 1000 человек. Их РФ принципиально возвращать желания не имеет... Плюс есть много моментов, когда РФ просто не подтверждает нахождение украинских военных в плену", - добавил Ступак.

Обмен пленными: важные новости

20 июня Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией. Отмечается, что на этот раз обе стороны передали тяжелораненых и тяжелобольных военнослужащих.

Сообщается, что среди возвращенных из плена есть защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года.

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