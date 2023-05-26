Европарламент готовится принять резолюцию, в которой выразит недовольство действиями Будапешта.

Во второй половине 2024 года председательство в Европейском союзе должно было перейти к Венгрии. Однако в блоке этому уже начали сопротивляться. Ожидается, что на следующей неделе Европейский парламент может приняли резолюцию, в которой будет утверждать, что Венгрия является "непригодной" для председательства в блоке, пишет Бенджамин Фокс в колонке для EurActiv.

Во второй половине 2023 года Швеция передаст председательство в блоке Испании. Через полгода председательство перейдет Бельгии, и, в конце концов, в середине 2024 года, – к Венгрии.

Однако взаимное недоверие и политические споры между странами блока и Венгрией усиливаются. На этом фоне Европейский парламент, который хоть и не имеет полномочий лишать государство-члена права принимать председательство, готовится принять резолюцию, в которой выразит недовольство действиями Будапешта. В проекте резолюции отмечается, что правительство Виктора Орбана склонно к "системной коррупции" и "непригодно" для председательства в блоке.

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У Орбана любые обвинения со стороны стран блока отвергают.

"Те же старые, надоедливые обвинения в том, что Венгрия нарушает основные принципы ЕС и, следовательно, не может председательствовать", – заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Как известно, каждые полгода в ЕС председательство переходит от одной страны к другой. Председательствующая страна руководит работой в Совете ЕС и представляет все 27 государств-членов в переговорах с другими учреждениями блока. Последний раз Венгрия председательствовала в блоке в 2011 году, вскоре после того, как Орбан вернулся на пост премьера после многолетнего перерыва.

Ограничение финансирования Венгрии Евросоюзом - что надо знать

Венгрия, которая является членом ЕС с 2004 года, имеет с другими странами блока разногласия во взглядах на широкий круг вопросов, включая войну в Украине и санкции против России. Страну регулярно обвиняют в отходе от европейских ценностей и коррумпированности.

Одним из способов давления блока на Будапешт является ограничение финансирования. Уже заморожены выплаты нескольких десятков миллиардов евро. В частности, 30 ноября 2022 года Еврокомиссия предложила не выделять 7,2 миллиарда евро Венгрии от Евросоюза в рамках "плана восстановления и устойчивости Венгрии". Также было заблокировано выделение части средств на восстановление после пандемии COVID-19, которые должны были выделить Венгрии по ее заявке. В Еврокомиссии, комментируя такие действия, отмечали, что "те, кто не понимают ценностей, возможно, понимают деньги".

После того, как Брюссель прибегнул к финансовому давлению, антиевропейская риторика Виктора Орбана, чье правительство финансово зависит от помощи ЕС, только усилилась.

В частности, накануне венгерский лидер обвинил Евросоюз в экономическом спаде и поставил под сомнение его существование. Причиной для таких обвинений со стороны венгерского премьера стала, в частности, поддержка Украины оружием и деньгами.

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