РФ расширяет воинские части на границах НАТО, готовя плацдарм для будущей войны, - Reuters

Россия активно использует боевой опыт, полученный в Украине, для реформирования своих войск на границах НАТО.

Россия расширяет военные подразделения на границе с НАТО, обеспечивая им боевой опыт в Украине, и может использовать их в качестве узловых центров в конфликте с НАТО после войны, заявила в пятницу литовская разведка в своей ежегодной оценке угроз безопасности. В случае снятия санкций Россия будет готова к "широкомасштабному военному конфликту" с НАТО через шесть лет, говорится в оценке разведки.

Россия, вероятно, создаст не только армию на 30–50 процентов больше, чем она имела до войны, но и относительно современную. Стратегические резервы вооружений и боеприпасов будут полностью восстановлены. Россия будет готова к конвенциональному военному конфликту с НАТО, указано в отчете литовской разведки. Главными целями России остаются изменение баланса сил в Европе в свою пользу, а также полное подчинение Украины, пишет Reuters.

ВПК и глобальная безопасность

Российская военная промышленность была наращена при помощи Китая, что позволило Москве снизить зависимость от западных технологий. После войны избыток ее вооружений приведет к "последствиям для глобальной безопасности", отмечается в докладе. Граничащая как с Россией, так и с ее близким союзником Беларусью, Литва, являющаяся членом НАТО и ЕС, выступает одним из ведущих сторонников Украины и критиков России.

Видео дня

В отчете упоминаются взрывы посылок в 2024 году, в которых литовские официальные лица обвинили российскую военную разведку и заявили, что их масштабы могут быть увеличены для убийства людей. Однако в нем говорится, что серия отключений газопроводов, силовых кабелей и телекоммуникаций в Балтийском море с 2023 года, хотя и была вызвана судами, идущими из российских портов, не была преднамеренной. В отчете не уточняется, как был сделан такой вывод.

Инциденты в Балтийском море

Страны Балтийского моря находятся в состоянии повышенной готовности после подводных аварий, произошедших с тех пор, как Россия вторглась в Украину в 2022 году. Военный альянс НАТО заявил, что усилит свое присутствие в регионе.

Финляндия в 2023 году подняла якорь, который, по ее заявлению, принадлежал китайскому контейнеровозу, подозреваемому в повреждении газопровода между Эстонией и Финляндией, а также нескольких оптоволоконных линий связи. Дело остается под следствием, и финские власти не сообщили, считают ли они инцидент преднамеренным или несчастным случаем.

На вопрос о повреждении трубопровода и кабелей Миндаугас Мазонас, глава военной разведки Литвы, сообщил журналистам: "Расследование проводилось не нашей разведкой, но у нас есть ответ, что это был непреднамеренный инцидент".

Другие новости о потенциальном конфликте НАТО и РФ

Ранее УНИАН сообщал, что НАТО в случае войны с РФ понесет еще более тяжелые потери, чем Украина. Один из экспертов заявил, что НАТО в вероятном военном конфликте с Россией столкнется с теми же проблемами эвакуации раненых, с которыми сталкивается Украина.

Кроме того, Foreign Affairs указывало, на что должно пойти НАТО, чтобы выиграть теневую войну с Россией. Ведь Кремль уже понял, что находится в состоянии войны с Западом не только за Украину, но и за выживание режима российского диктатора Вадимира Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: