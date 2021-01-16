Следователи в Иркутской области России возбудили дело об изнасиловании 29-летнего заключенного Кежика Ондара.
Читайте такжеВ России подполковник с женой умерли во время БДСМ-оргии: их в подгузниках нашла дочьОб этом сообщил правозащитник, основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин, пишет «Сноб».
По мнению правозащитника, заключенного пытали в интересах следователей, которые расследуют дело о бунте в исправительной колонии.
Отмечается, что о пытках сообщила сестра пострадавшего Азияна Ондар. Она рассказала, что ее брата долгое время жестоко избивали и пытали сокамерники: в первые сутки ему сломали ногу, на вторые «засунули в задний проход кипятильник, включили его».
«Кипятильник, как я поняла, взорвался прямо внутри брата. Ужасные травмы, потребовалось две сложные операции, но он все равно будет инвалидом», - рассказала она.
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