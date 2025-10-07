Виктор Орбан проигрывает конкурентам и давит на Нацбанк, чтобы тот снизил базовую ставку.

Объем промышленного производства Венгрии в августе упал на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это даже хуже, чем предполагалось в предыдущих пессимистических прогнозах, отмечает Blооmberg.

Местная валюта, форинт, просела относительно евро на 0,9%, что стало самым большим падением за почти шесть месяцев. Это произошло после того, как правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана усилило давление на центральный банк, чтобы тот снизил процентные ставки и помог восстановить пострадавшую экономику за полгода до выборов.

Сейчас базовая ставка Национального банка Венгрии в 6,5%, на уровне с Румынией, - самая высокая в Европейском Союзе. Возглавляет венгерский Нацбанк Михай Варга, который много лет занимал кресло министра финансов в правительстве Орбана.

Варга поддерживает жесткую монетарную политику с момента избрания на должность в марте. Он ссылается на инфляцию, превышающую целевой показатель, и на необходимость обеспечения стабильности форинта, который годами был одной из самых уязвимых валют.

Хотя Орбан, который занимает должность пятый срок, обещал избирателям "стремительный старт" экономического роста в этом году, Венгрия столкнулась с экономическим сокращением в первом квартале и умеренным ростом во втором. Венгерская промышленность преимущественно регрессирует с начала 2023 года.

Он находится у власти с 2010 года. По опросам, сейчас его партия Fidesz отстает от молодого оппозиционного движения Tisza. Парламентские выборы в Венгрии должны состояться в апреле 2026 года.

12 мая сообщалось, что дефицит госбюджета Венгрии вырос до рекордного уровня в апреле, поскольку выплаты по процентам опередили рост налоговых поступлений. Правительству страны пришлось заморозить некоторые расходы.

Уже в июле стало известно, что расходы Будапешта на обслуживание долга самые высокие в Евросоюзе. Цены на основные продукты значительно выросли за последние годы, цены на жилье и аренду также резко подскочили.

