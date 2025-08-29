Госсектретарь США отметил, что это агентство давно "сошло с рельсов".

Агентство США по международному развитию (USAID) официально ликвидируют, сообщил в соцсети Х государственный секретарь США Марко Рубио.

"Я пошутил с президентом Трампом, что у меня четыре работы. Он сказал мне отдать одну моему другу Расселу Воту. Так я и сделал", - сообщил госсекретарь США.

Также он напомнил, что с января 2025 года налогоплательщикам они сэкономили десятки миллиардов долларов.

"А после того, как небольшой набор основных программ был передан в Государственный департамент, USAID официально переходит в режим ликвидации. Теперь Расс возглавляет процесс ликвидации агентства", - написал Рубио.

Госсекретарь США отметил, что данное агентство якобы давно "сошло с рельсов". Еще в феврале текущего года президент США Дональд Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио исполняющим обязанности администратора USAID.

Помощь Украине от США

Ранее УНИАН сообщал, что Вашингтон одобрил продажу крылатых ракет ERAM, которые могут поступить в Украину уже в текущем году. Как отмечает издание CNN, разрешение на продажу Украине более 3 тысяч ракет появилось на фоне очевидного провала дипломатических усилий США в достижении мирного соглашения между Украиной и РФ. Указывается, что разрешение на поставки ERAM - это первая во времена Трампа крупная продажа именно дополнительного оружия Украине.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретится в США со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Зеленский поделился, что будет разговор и с госсекретарем США Марко Рубио, а также подключится вице-президент США Джей Ди Вэнс. Кроме Ермака на встрече будут будет будет секретарь СНБО Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

