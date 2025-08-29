Речь идет о более 3 тысячах ракет, которые только начали производить.

Крылатые ракеты ERAM, продажу которых одобрил Вашингтон, могут поступить в Украину уже в этом году. Об этом пишет CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Издание отмечает, что разрешение на продажу Украине более 3 тысяч ракет с потенциальной дальностью более 400 км появилось на фоне очевидного провала дипломатических усилий США в достижении мирного соглашения между Украиной и РФ.

Хотя администрация Трампа ранее уже одобрила ряд новых военных поставок Украине, они касались обслуживания оборудования, которое уже имеют ВСУ. Поэтому разрешение на поставки ERAM - это первая во времена Трампа крупная продажа именно дополнительного оружия Украине.

"Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что если продажа будет завершена, как ожидалось, ракеты, дальность полета которых составляет 150-280 миль, могут быть доставлены позже в этом году", - пишет CNN.

США продадут Украине крылатые ракеты

Как писал УНИАН, администрация Трампа отказалась предоставлять Украине новую военную помощь на безвозмездной основе, но разрешила европейским странам покупать американское оружие для дальнейшей передачи на нужды ВСУ. Накануне Пентагон объявил об одобрении продажи Украине по этой схеме более 3 тысяч крылатых ракет с дальностью свыше 400 км.

Как пояснили аналитики Defense Express, речь идет о совершенно новой ракете, созданной с применением технологий 3D-печати для удешевления производства. И ракеты еще проходят испытания.

Однако пока остается большим вопросом, как быстро США могут изготовить более 3 тысяч этих ракет, поскольку на складах их еще нет.

