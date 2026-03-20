'Разве кто-то может указывать Трампу?': Нетаньяху ответил на слова о втягивании США в войну

По словам политика, Израиль и США достигают своих целей "молниеносно быстро".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг "фейковые новости" о том, что он втянул США в конфликт с Ираном. Об этом пишет The Times of Israel.

"Разве кто-то действительно считает, что кто-то может указывать президенту [Дональду] Трампу, что делать? Да бросьте уже", - подчеркнул он, добавив, что президент США "всегда принимает решения, исходя из того, что, по его мнению, полезно для Америки".

"В данном случае эти интересы абсолютно четкие. Так же, как и ясность наших достижений. Вместе, в тесной координации с президентом Трампом, в тесной координации между Америкой и Израилем, нашими вооруженными силами, нашими разведывательными службами, мы достигаем целей молниеносно быстро", - заверил Нетаньяху.

Видео дня

По его словам, "идеологические фанатики", управляющие Ираном, находят смысл своего существования в уничтожении западной цивилизации и Америки, которая ее возглавляет.

"Они покалечили и ранили тысячи американцев в Ираке и Афганистане. Они убили американских морских пехотинцев в Бейруте. Они бомбили ваши посольства. Они пытались убить американского президента, Дональда Трампа, не один, а два раза. Теперь они шантажируют ради нефти. Только представьте, что они сделали бы, на что они способны, если бы эти сумасшедшие обладали ядерным оружием и средствами его доставки в каждый американский город, каждый европейский город и любое место на земном шаре. Это опасность для всего мира. Это, бесспорно, опасность для Израиля. Это, бесспорно, опасность для Америки", - добавил политик.

Израильский премьер подчеркнул, что страны мира имеют "большой долг" перед Дональдом Трампом.

"Если люди честны, если лидеры честны, они поймут, что мы ведем не только свою борьбу, мы ведем их борьбу. Я разговариваю с десятками мировых лидеров. Десятками. Они все это знают. И в частном порядке они все это говорят. Они говорят это в частном порядке, но я говорю это публично. Мир имеет большой долг… перед президентом Трампом за то, что он возглавляет эти усилия с целью защиты нашего будущего", - сказал Нетаньяху.

Ранее Newsmax писал, что США срочно стягивают корабли с тысячами морпехов для возможной высадки в Иране. На борту этих кораблей находится около 2500 морских пехотинцев, а общее количество развернутых сил может достигнуть примерно 4000 военных. Также корабли оснащены истребителями F-35, ракетным вооружением и десантной техникой для проведения наземных операций.

Также сообщалось, что США нанесли удар по заводу баллистических ракет в Иране. В частности, под атакой оказалось предприятие, расположенное в городе Карадж.

"До начала операции "Эпическая ярость" иранский режим использовал завод по производству ракет "земля-земля" в Карадже для изготовления баллистических ракет, которые представляли угрозу для американцев, соседних стран и торгового судоходства", - сообщили в Центральном командовании США.

