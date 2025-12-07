По словам аналитиков, нужно быть готовыми к тому, что продажа таких самолетов Украине может не соответствовать интересам США.

Последние события по закупке JAS 39 Gripen от Saab в Южной Америке приводят к тому, что теперь на план закупки Украиной 100-150 шведских истребителей нужно смотреть по-другому, ведь эти самолеты могут стать заложниками политики США. Об этом пишет Defense Express.

"В частности Перу, которое было за полшага до закупки Gripen после политического кризиса и полной смены власти резко передумало и решило покупать F-16. При этом аргументы минобороны выглядят довольно надуманными и не выдержат критики. Кроме одного, мол, купить американский истребитель лучше, потому что это "символ крепкого альянса с США"", - подчеркнули эксперты.

В то же время, по словам аналитиков, оформленная покупка шведских истребителей JAS 39 Gripen от Saab Колумбией почти сразу скатилась в коррупционный скандал, который может быть местью США. Однако сейчас президент США Дональд Трамп поставил Колумбию в один ряд с Венесуэлой, обвинив страны в контрабанде в США подавляющей части всех наркотиков. Поэтому, как пишет Defense Express, в этой ситуации достаточно оптимистично рассчитывать на то, что Вашингтон позволит их продавать.

"Потому что несмотря на то, что Gripen - шведский истребитель, он подпадает под возможные экспортные ограничения со стороны США, так называемые ITAR (International Traffic in Arms Regulations - Правила международной торговли оружием), из-за американского двигателя F414 от General Electric и, возможно, некоторых других комплектующих истребителя. То есть, если Вашингтон запрещает продажу своих компонентов, то Колумбия, как и любой другой заказчик этих самолетов, останется без истребителей", - добавляют в материале.

Также в зоне риска находится и Бразилия, ведь год назад сообщалось, что министерство юстиции США расследует закупку шведских истребителей в 2014 году. Тогда из-за контрактуваня этих самолетов также произошел коррупционный скандал, который прошел через суды и остался недоказанным. В то же время президент страны Луиз Инасио Лула да Силва, который уже вернулся к власти, был обвинен и даже отсидел в тюрьме за другие коррупционные преступления, которые были доказаны.

"В конце концов вполне возможно, что в Вашингтоне просто защищают свой "задний двор", Южную Америку. Потому что до этого, США не пустили в Аргентину китайские Chengdu JF-17, которые предлагались на очень выгодных условиях. И это произошло путем уменьшения количества истребителей для Украины, потому что Вашингтон продавил в апреле 2023 года продажу подержанных F-16 из Дании. При этом первые боевые истребители Аргентина получит только сейчас", - подчеркнули в Defense Express.

Однако если допуск Китая на оборонный рынок Южной Америки действительно в США мог считаться "красной линией", то зачистка от конкурентов рынка Перу и Колумбии уже влияет на партнера из Европы, отметили эксперты. Таким образом, по словам аналитиков, это может появиться в новой парадигме внешнеполитического курса США.

"А потому необходимо быть готовым к тому, что в Вашингтоне придут к решению, что продажа Украине JAS 39 Gripen не соответствует текущим интересам США. И эта сделка вполне может быть заблокирована под любым предлогом, в частности путем очередных обвинений в коррупции, как это уже успешно отработано в Южной Америке", - напомнили в материале.

Истребители для Украины - последние новости

Ранее Politico писало, что планы Украины приобрести истребители Gripen и Rafale столкнутся с серьезными трудностями. По словам экспертов, главная проблема заключается в том, что партнерство с Rafale "займет много времени и не может быть ответом на немедленные чрезвычайные ситуации на поле боя".

Кроме того, производственные мощности западных компаний, производящих истребители, и их задержки с выполнением заказов тоже являются серьезным препятствием.

В то же время министр обороны Денис Шмыгаль ответил, когда Украина может получить первые Gripen. Он отметил, что первые боевые самолеты Gripen уже могут появиться в следующем году, а полностью локализовать производство этой авиации на украинской территории удастся с 2033-го.

"Мы просим, чтобы Украина имела Gripen предыдущего класса "C" и "D" как можно скорее. Мы настаиваем, чтобы это был 2026-й год. И ведем переговоры с партнерами именно об этом. А уже производство "Е" Gripen будет происходить чуть позже, но в очень близких пределах", - подчеркнул политик.

