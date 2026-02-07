Это, вероятно, первый случай, когда венгерский премьер публично называет Украину врагом Венгрии.

Украина является врагом Венгрии, поскольку лоббирует запрет поставок российского газа и нефти в Европу. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан, выступая на встрече с активистами правящей партии "Фидес" в городе Сомбатхей.

"Пока Украина это делает, Украина, извините, является нашим врагом. Украина нарушает наши фундаментальные интересы, постоянно требуя и подстрекая Брюссель к отключению Венгрии от дешевой российской энергии. Тот, кто это делает, является не противником Венгрии, а ее врагом", – заявил он.

Материал дополняется...