Рубио анонсировал переговоры с Орбаном и Фицо об отказе от российского газа

Госсекретарь США Марко Рубио отправляется в турне по Европе.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время своего предстоящего визита в Европу, в частности, Венгрию и Словакию, планирует обсудить с руководством этих стран необходимость прекращения закупок энергоресурсов у России.

Отвечая на прямой вопрос журналиста о том, будет ли он призывать Будапешт и Братиславу остановить импорт российской энергии, Рубио подтвердил наличие этой темы в повестке дня, говорится на сайте Госдепа США.

"Мы проведем с ними эти разговоры. Мы поговорим с ними о том, что должно произойти. Я не буду вдаваться в подробности того, что именно мы скажем на этих встречах", – подчеркнул госсекретарь.

Также Рубио охарактеризовал Венгрию и Словакию как страны, которые "очень тесно сотрудничают с Соединенными Штатами", назвав визит хорошей возможностью посетить государства, в которых он ранее не бывал.

Ранее УНИАН сообщал, что Венгрии советуют "открыть глаза" после российского удара по нефтепроводу "Дружба". Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что венгерская сторона готовится снова пожаловаться на проблемы с транзитом российской нефти через этот нефтепровод.

Кроме того, мы также рассказывали, что президент Словакии назвал передачу истребителей МиГ-29 Украине ошибкой. "Ни одна страна не поступила бы так, чтобы после передачи своего вооружения стала полагаться только на помощь соседей", – отметил он.

