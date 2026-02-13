Жители Запада ждут глобальную войну в ближайшие 5 лет, - Politico

Жители стран НАТО все чаще полагают, что мир движется к глобальной войне, но есть "но".

Жители западных стран все больше убеждаются, что мир движется к глобальной войне. Граждане США, Великобритании и государств Евросоюза считают начало Третьей мировой в ближайшие пять лет вполне реальным сценарием. Однако, несмотря на резкий рост тревоги перед новой эрой конфликтов, люди на Западе не готовы идти на финансовые жертвы и повышение налогов ради укрепления собственной обороны, пишет Politico по результатам собственного опроса в этих странах.

Сообщается, что доля избирателей, прогнозирующих новый глобальный конфликт, резко возросла с тех пор, как независимая социологическая служба Public First задавала этот вопрос в марте 2025 года.

"Изменение настроений западной общественности менее чем за год отражает драматический сдвиг к более небезопасному миру, где война рассматривается как вероятная, а альянсы – как нестабильные", – отметил глава отдела опросов Public First Себ Райд.

Защищаться хотят, а платить – нет

Опрос издания выявил ограниченную готовность западной общественности идти на жертвы ради оплаты возросших военных расходов. Несмотря на широкую поддержку увеличения оборонных бюджетов в принципе (в Великобритании, Франции, Германии и Канаде), эта поддержка резко падала, когда люди узнавали, что это может означать увеличение государственного долга, сокращение других услуг или повышение налогов.

Полученные данные, основаны на опросах более 2000 избирателей в каждой стране в период с 6 по 9 февраля.

"Растущая обеспокоенность войной не дает лидерам карт-бланш на большие траты на оборону. Напротив, избиратели теперь менее охотно идут на компромиссы, необходимые для улучшения военной безопасности. Таким образом, европейские лидеры оказываются в тупике: они не могут полагаться на США, не могут использовать это как причину для внутренних инвестиций и находятся под высоким давлением необходимости срочно решать эту проблему в мире, где конфликт кажется ближе, чем раньше", – сказал Райд.

Предчувствие катастрофы

СМИ пишет, что на фоне отсутствия признаков скорого окончания четырехлетней полномасштабной войны России против Украины, а также военных действий США в Иране, Сирии, Венесуэле и Африке при президенте США Дональде Трампе, многие избиратели видят растущий риск глобального конфликта.

Эта тенденция особенно ярко проявляется в Великобритании, где 43% считают, что новая мировая война "вероятна" или "очень вероятна" к 2031 году (рост с 30% в марте 2025 года). Почти половина американцев – 46% – считают новую мировую войну "вероятной" или "очень вероятной" к 2031 году (рост с 38% в прошлом году). Среди пяти стран только жители Германии в целом полагают, что третья глобальная война маловероятна в ближайшие пять лет.

Когда речь заходит об участии отдельных стран в военных действиях, респонденты из США чаще других считают, что их собственная страна окажется в состоянии войны в ближайшие пять лет; за ними следуют респонденты из Великобритании и Франции. Это говорит о том, что ядерные державы НАТО могут быть больше готовы к конфликту, чем другие нации, и что имидж Трампа как "президента мира" не убеждает избирателей у него дома. По крайней мере, каждый третий житель США, Великобритании, Франции и Канады считает, что ядерное оружие "вероятно" или "очень вероятно" будет использовано в войне в ближайшие пять лет.

Россия рассматривается как самая большая угроза миру в Европе, в то время как канадцы видят в Америке Трампа величайшую опасность для безопасности. Во Франции, Германии и Великобритании второй по величине угрозой считают США, которых респонденты упоминали гораздо чаще, чем Китай.

